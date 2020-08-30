Уход за бровями также должен быть важным шагом в бьюти-рутине каждой женщины. Кроме выщипывания лишних волос, брови и кожа вокруг них требуют других процедур. Чтобы упростить их выполнение, стоит узнать о нескольких действенных советах и лайфхаках.