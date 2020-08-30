Как найти идеальную форму и каким маслом пользоваться: лайфхаки для ухода за бровями
Уход за бровями также должен быть важным шагом в бьюти-рутине каждой женщины. Кроме выщипывания лишних волос, брови и кожа вокруг них требуют других процедур. Чтобы упростить их выполнение, стоит узнать о нескольких действенных советах и лайфхаках.
Из-за активной смены brow-тенденций от ниточек до перманентного макияжа брови теряют первоначальный вид. Harper's Bazaar собрал важные советы, которые помогут улучшить состояние бровей.
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Как ухаживать за бровями
- Позвольте им отрасти. Весь потенциал ваших бровей раскроется лишь тогда, когда они восстановят свою плотность и длину.
- Выберите идеальную форму бровей для своего лица. Для этого вам необходимо взять карандаш и определить им начало бровей, держа его возле крыла носа. Сделайте точку на месте их начала. Самая высокая точка бровей должна стать продолжением прямой линии, которая идет от крыла носа через зрачок. Чтобы определить идеальную конечную точку, приложите карандаш от крыла носа к внешнему уголку глаза.
- Пользуйтесь маслом для роста волос. Важно, чтобы средство не вызывало раздражения на коже лица. Его необходимо втирать массажными движениями в кожу, где растут брови. Таким образом волоски не будут ломкими, а во время выщипывания кожа станет менее чувствительной.
- Важно соблюдать чистоту. Во время выщипывания бровей нужно пользоваться стерильными инструментами. Выдергивайте волосы по линии их роста. Но стоит добавить, что некоторые маленькие волоски можно оставить, ибо именно они придают бровям трендовый небрежный и натуральный вид.
- Сразу успокаивайте покраснение. После каждой процедуры выщипывания бровей необходимо наносить на кожу успокаивающее средство.
- Добавляйте густоты, используя декоративную косметику. Женщинам с редкими бровями от природы нужно зарисовывать залысины карандашом или матовыми тенями. Обладательницам темных волос стоит красить брови специальным продуктом на 3 тона светлее, а светлых – наоборот.
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