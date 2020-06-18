Шестому студийному альбому американской поп-певице Кристины Агилеры исполнилось 10 лет. Его название Bionic, а песни в нем начинаются с известной Not Myself Tonight. Кристина представила альбом 4 июня 2010 года. А теперь громко празднует его юбилей.

Настоящая годовщина Bionic выпала на 4 июня, но из-за общественного движения "Жизни черных важны" Кристина не сочла уместным делать празднование в это нелегкое время. Поэтому только через неделю опубликовала радостное сообщение и поблагодарила поклонников и команду, с которой работала над созданием альбома, и даже сделала праздничный маникюр в честь 10-летия альбома, пишет Allure.

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Американская певица сделала публикацию на своей странице в инстаграме: добавила 3 ​​анимационных фото и сопроводительный текст. Она написала, что хочет сказать большое "спасибо" всем, кто вспомнил о 10-летнем юбилее Bionic на прошлой неделе. Кристина отмечает, что увидела все поздравления и приятные сообщения и бесконечно за это благодарна. Но празднование именно в день выпуска альбома женщине показалось неправильным.

Акцентом образа, в котором можем видеть знаменитость на фото, является маникюр. Она даже отметила своего звездного nail-мастера, который специализируется на создании эпатажного дизайна ногтей. Маникюр Кристины Агилеры в стиле омбре, где черный цвет лака плавно переходит в темный оттенок красного. Также на каждом ногте одной руки есть большие буквы, если сложить их, то получится название альбома – BIONIC. На большом пальце поместились сразу две буквы B и I. А на длинных ногтях второй руки надпись XTINA.