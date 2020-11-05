Кристиан Лубутен – известный французский дизайнер-модельер обуви. Туфли его бренда Christian Louboutin с примечательной чертой – красными подошвами – можно приобрести в разных странах мира. Теперь знаменитый дизайнер решил попробовать себя в индустрии ароматов, и создал 7 уникальных парфюмов.

Кристиан Лубутен выпустил коллекцию ароматов Loubiworl, сообщает Wonderzine. В ней представлено 7 флаконов духов с различными ароматами.

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Коллекция ароматов Кристиана Лубутена

В линейку духов Loubiworl вошли 7 разнообразных ароматов. Флаконы для духов представлены в красном цвете. Каждый из них характерен уникальным дизайном крышечки, которые разрабатывал сам Кристиан Лубутен. Известно, что каждый аромат вдохновлен определенной культурой, опытом или человеком, которые сыграли важную роль в жизни Лубутена и остались в его сознании.

Среди парфюмов коллекции Loubiworl имеются "тяжелые" и пряные, "легкие" и цветочные ароматы. Чтобы полностью закончить разработку духов дизайнер-модельер потратил 2 года. Он рассказал, что давно хотел создать линейку ароматов.

Самое главное для меня было не спешить, чтобы сделать Loubiworld действительно полной коллекцией и подумать о самих ароматах, дизайне бутылочек и крышек,

– делится мыслями Кристиан Лубутен.

Каждый флакон разных ароматов имеет одинаковую цену – 300 долларов. Продукция уже появилась в продаже.