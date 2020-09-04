Некоторые мужчины тоже являются сторонниками декоративной косметики. Ведь их кожа, как и у женщин, может быть проблемной. Если они заботятся о своем внешнем виде, то стараются улучшить ее состояние с помощью специальных косметических средств. В частности, для представителей шоу-бизнеса мужского пола макияж уже давно стал одним из методов самовыражения.