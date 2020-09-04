Криштиану Роналду и Филипп Киркоров: какие знаменитые мужчины делают макияж и не скрывают это
Некоторые мужчины тоже являются сторонниками декоративной косметики. Ведь их кожа, как и у женщин, может быть проблемной. Если они заботятся о своем внешнем виде, то стараются улучшить ее состояние с помощью специальных косметических средств. В частности, для представителей шоу-бизнеса мужского пола макияж уже давно стал одним из методов самовыражения.
Сегодня многие популярные бьюти-блогеры мужчины ловко владеют инструментами и косметикой для макияжа. Также "звездные" мужчины любят удивлять публику оригинальным мейкапом во время выходов в свет. А некоторые из них ежедневно используют декоративную косметику, чтобы привлекательнее выглядеть. Cosmopolitan показал фото некоторых из них.
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Какие знаменитые мужчины делают макияж
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