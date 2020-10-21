Джейми Гринберг – звездная визажистка. Она работает с известной американской актрисой и певицей Гвинет Пэлтроу, которой 48 лет. Несмотря на возраст, звезда всегда имеет безупречный вид. Ее мастер по макияжу открыла тайну, какая ошибка при создании мейкапа старит женщин после 40.

В одном из своих интервью Джейми Гринберг рассказала о главной бьюти-ошибке, которую допускают женщины, а также ее клиентки, которым за 40, пишет Cosmopolitan.

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Что в макияже старит женщин

Речь идет о плохом распределении тональной основы. "Небрежное нанесение тона не красит никого, но особенно плохо это выглядит на зрелой коже, так как подчеркивает морщины. Многие женщины поспешно наносят тональный крем и делают это пальцами, пропуская участки кожи и оставляя пятна на шее и линии нижней челюсти", – объясняет Джейми.

Для того, чтобы создать идеальный тон, который подчеркнет достоинства вашего лица и скроет недостатки, звездная визажистка рекомендует использовать пушистую кисть или бьюти-блендер: "Это простые инструменты, с которыми может справиться абсолютный новичок в макияже".

Также визажистка Гвинет Пэлтроу рекомендует не пользоваться старыми кистями для макияжа, спонжем и тональными основами. Чтобы макияж был безупречным, нужно искать новые средства, которые идеально подойдут именно вам.