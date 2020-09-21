Преимуществом домашнего ухода за кожей лица является то, что вы можете индивидуально подобрать полезные ингредиенты для приготовления маски, а не тщательно проверять состав косметического средства на наличие синтетических компонентов. Для осеннего ухода за лицом идеально подойдут домашние маски без силикона и парабенов, приготовленные собственноручно.

Домашние маски предназначены для того, чтобы справиться с легкими кожными проблемами и облегчить некоторые симптомы: сухость, ощущение стянутости на коже или очистить закупоренные поры. Поэтому Harper's Bazaar предлагает 5 рецептов эффективных масок для кожи лица.

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Домашние маски для лица

Овсяная маска-скраб

Средство поможет удалить ороговевшие клетки кожи. Для его приготовления вам понадобится смешать овсяные хлопья с горячей водой, пока не образуется консистенция каши. Чтобы избежать микроповреждений кожи, используйте хлопья мелкого помола. Также маску-скраб нельзя нельзя применять на коже, на которой было активное воспаление.

Маска для лица из огурца

Достаточно просто нарезать свежий огурец тонкими кольцами и наложить на лицо. Продукт поможет избавиться от стянутости, зуда, сухости кожи и улучшить ее цвет, а также огурец хорошо увлажняет и способствует свежему виду лица.

Питательная маска из банана

Не стоит готовить маску из банана в сочетании с жирной сметаной. Таким образом вы сможете спровоцировать появление акне. Поэтому разомните мякоть банана до образования однородной массы и нанесите ее на кожу лица на 30 минут. Затем смойте остатки ингредиента теплой водой и продолжайте обычную вечернюю бьюти-рутину.

Витаминизированная маска из тыквы

Осенью кожа обычно теряет сияние и здоровый цвет и становится тусклой. Это происходит из-за того, что ей не хватает витаминов. Маска из полезных ингредиентов поможет вернуть лицу привлекательный вид. Для этого вам нужно почистить тыкву и натереть ее на терке, добавьте 1 чайную ложку меда и яичный желток. Смесь следует наносить на 10-15 минут, а затем смыть теплой водой.

Антиоксидантная маска с калиной

Вам понадобится 1 стакан калины. Ее необходимо тщательно помыть и измельчить в блендере. Добавьте к калине 1 столовую ложку крахмала. Маску наносите на чистую кожу и оставьте на 20 минут. Смесь из двух компонентов поможет защитить кожу от преждевременного старения и сможет ее высветлить.

Важно добавить: некоторые из ингредиентов могут вызвать у вас аллергическую реакцию, поэтому следует заранее провести тест. Прежде чем наносить смесь из компонентов на лицо, мажьте им небольшой участок кожи на сгибе локтя и подождите 30 минут. Если не будет покраснения, то аллергии нет.