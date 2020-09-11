Женщины из США вдохновляют своей жизнерадостностью и уверенностью в себе. Даже без макияжа и дополнительных аксессуаров они всегда выглядят привлекательными. У американок есть особые тайны красоты, благодаря которым им удается любить свою внешность.

Красота американок включает не только идеальный макияж и безупречную прическу, но и другие составляющие, которые помогают им всегда быть привлекательными. Cosmopolitan поделился тайнами красоты женщин из США.

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Как американкам удается быть привлекательными

Смех, от которого поднимается настроение у всех вокруг. Видеть позитив в элементарных вещах - это лучшая привычка всех американок. Они искренне смеются, когда смотрят комедии, обнимают собаку или выливают случайно на себя воду. Таким образом женщины поднимают настроение и себе, и всем окружающим.

Обожают эксперименты . Американки умеют наслаждаться жизнью. Они никогда не отказываются от соблазнительной авантюры. Им нравится менять цвет и длину волос, делать татуировки, создавать эпатажный макияж, ходить на свидания вслепую и многое другое. Американские женщины отказываются скучно жить, тратить время на работу, которая не приносит удовольствия и беспокоиться о том, что подумают люди.



. Американки умеют наслаждаться жизнью. Они никогда не отказываются от соблазнительной авантюры. Им нравится менять цвет и длину волос, делать татуировки, создавать эпатажный макияж, ходить на свидания вслепую и многое другое. Американские женщины отказываются скучно жить, тратить время на работу, которая не приносит удовольствия и беспокоиться о том, что подумают люди. Бережное отношение к своему здоровью . Утверждение касается не только спорта и здорового питания. Американцы также ходят на плановые проверки к врачам, сдают анализы, пьют витамины, выравнивают и отбеливают зубы. В США людям важно не казаться здоровыми, а на самом деле быть такими.



. Утверждение касается не только спорта и здорового питания. Американцы также ходят на плановые проверки к врачам, сдают анализы, пьют витамины, выравнивают и отбеливают зубы. В США людям важно не казаться здоровыми, а на самом деле быть такими. Естественный макияж. Американкам не свойственно делать яркий макияж по будням, тратить много времени на укладку и ходить по улице на шпильках. Обычно для ежедневного мейк-апа они используют минимальное количество хайлайтера для натурального сияния кожи, тушь для ресниц и блеск для губ.