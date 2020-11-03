Восточные женщины ассоциируются с загадочностью и сдержанностью, а также с идеальной внешностью, роскошной темной шевелюрой, нежной кожей и крепкими ногтями. У арабок есть несколько бьюти-тайн, которые помогают им сохранять красоту.