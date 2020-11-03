Идеальная кожа, выразительный взгляд и сочные губы: тайны красоты арабок
Восточные женщины ассоциируются с загадочностью и сдержанностью, а также с идеальной внешностью, роскошной темной шевелюрой, нежной кожей и крепкими ногтями. У арабок есть несколько бьюти-тайн, которые помогают им сохранять красоту.
Красота по-арабски начинается с хны, а заканчивается воском, пишет Cosmopolitan. Советами по уходу от восточных красавиц могут также воспользоваться славянки.
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Тайны красоты восточных женщин
- Аргановое масло. Арабские женщины пользовались этим секретным ингредиентом для красоты еще с древних времен. Он сохранил актуальность и сегодня. Красавицы используют аргановое масло в чистом виде без косметических добавок в рутине ухода за волосами, лицом и телом. Масло втертое в кожу будет дарить эффект гладкости и упругости, а также приятный пряный аромат.
- Экстракт амлы. Ее еще называют индийским крыжовником. Растение издавна использовали восточные женщины для волос. Средство представлено в форме порошка или масла. Его наносят как маску, потому что амла оказывает полезное воздействие на кожу головы. В частности, ее добавляют в шампунь или бальзам для усиления эффекта.
- Розовая вода. Арабки пользуются ею вместо тоника для лица и мицеллярной воды. Жидкость обладает успокаивающими свойствами, убирает покраснения и помогает избавиться от воспаления. Чтобы розовая вода освежала кожу, женщины держат ее в холодильнике.
- Куркума. Когда-то в Индии и Пакистане было принято делать маски из куркумы во время подготовки невесты к свадьбе. Теперь порошок можно легко приобрести в каждой стране. Для маски вам понадобится 2 столовые ложки муки, немножко куркумы, 2 столовые ложки розовой воды и такое же количество молока. Смесь из ингредиентов нужно наносить на лицо на 15-20 минут и смывать теплой водой.
- Хна. Продукт используют как естественную альтернативу вредным красителям. Она не вредит коже, поэтому можно смело красить брови хной.
- Лимон. Лимонную кислоту считают естественным осветлителем для кожи. Если большинство женщин мечтает о привлекательном загаре, то восточные девушки стараются осветлить кожу, протирая ее лимонным соком. Если сок лимона может вызвать аллергическую реакцию, то его шкурка, которая служит натуральным скрабом, если ею протереть кожу лица, является более безопасной. Однако, чтобы обезопасить себя, перед процедурой стоит проконсультироваться с косметологом.
- Масло семян горчицы. Продукт арабские девушки втирают в кожу головы, чтобы волосы росли быстрее и имели блестящий вид.
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- Натуральный воск Halawa. Средство популярно в восточных странах. Он состоит из сочетания нескольких натуральных масел, парафина и пчелиного воска, а имеет запах сандалового дерева. Воск Halawa универсален: его втирают в ноги и даже используют вместо дезодоранта.
- Хамам. Восточная культура славится "турецкими банями". Медики считают, что таким образом вы приносите пользу здоровью, потому что во время процедуры открываются поры, через которые выходит вся грязь, и кожа становится идеальной. Арабки берут с собой в баню скраб, чтобы выполнить уход за телом против целлюлита.
- Натуральная парфюмерия. Восточные женщины пользуются духами, основой которых являются эфирные масла. Тогда аромат ярко выраженный и с пряными нотками. Они любят запахи жасмина, мускуса, ванили, розы, сандалового дерева. Арабская парфюмерия известна тем, что базируется на маслах без использования спирта.
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