С помощью красной помады можно привлечь внимание и добавить стильности любому образу. Красный акцент на губах пользовался популярностью у женщин как во времена Клеопатры, так и не потерял актуальности до сих пор. Меняются лишь вариации оттенков и техники нанесения.

Чтобы накрасить губы красной помадой, больше не нужно ждать особого события. Нежные красные оттенки в макияже губ будут уместным как на вечеринку, так и для офисных рабочих будней. Vogue рассказал, как модно наносить красную помаду в 2020.

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Остается красная помада в тренде

Косметолог и автор бестселлера "Бьюти-мифы", Тийна Орасмяэ-Медер утверждает, что прежде всего женщины должны краситься для себя – и ни для кого больше. Поэтому она рекомендует красавицам делать эксперименты с красной помадой.

Трендовым макияжем губ в 2020 является эффект влажного глянцевого блеска и металлического покрытия. Еще несколько лет назад такую тенденцию считали бы немодной и "слишком перламутровой". Однако изменений в бьюти-индустрии за последнюю декаду случилось немало. Поэтому смело можете попробовать тренд на своих губах.

Еще одним оригинальным решением применения красной помады в этом сезоне может стать создание контура на губах с ее помощью, который нужно слегка растушевать подушечкой пальца. В частности, в моду вернулось наслоения текстур на губах: сначала матовая помада, а поверх нее специальный блеск.

В широком ассортименте красных помад и блесков можно выбрать продукты разнообразных оттенков и текстур, разный состав и даже аромат. Однако важно обращать внимание на трендовые ягодные оттенки цвета. В 2020 среди них вариации клюквы, малины и вишни.