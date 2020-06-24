Малоизвестный факт о модели Кендалл Дженер: она длительное время страдала от акне. Побороть проблему звезде помогли не только дорогие процедуры и кремы, но и использование домашних лайфхаков для ухода за кожей. Одним из таких является рецепт очищающей маски.

Кендалл Дженер опубликовала в своем профиле в инстаграме домашнее фото с интересной смесью на лице. Ее рецептом модель не поделилась, но секрет идеальной кожи американской знаменитости открыл дерматолог Гэвин Маклеод-Валентин, который уже давно работает с семьей Кардашян. Об этом сообщает Cosmopolitan.

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Звездный дерматолог после публикации Кедалл дал комментарий для издания Popsugar. Он поделился рецептом маски, которую можно приготовить в домашних условиях, и рассказал, какие у него есть полезные свойства. Для ее создания нужно использовать элементарные ингредиенты: авокадо, овсянку и мед.

Авокадо богато незаменимыми витаминами E, C и K, которые обладают антивозрастными свойствами, а также помогают "наращивать" эластин в коже. Еще авокадо содержит жирные кислоты, которые смягчают и увлажняют кожу,

– говорит Гэвин.

В частности, овсяные крупы способны очищать кожу, а мед прекрасно увлажняет и питает антибактериальными компонентами. Дерматолог семьи Кардашян также добавляет, что мед является натуральным антибактериальным средством, поэтому идеально подойдет для проблемной кожи, поможет ее вылечить и предотвратить появление акне.

Домашняя маска для лица от Кендалл Дженнер подойдет не только для борьбы с прыщами, но и будет полезной всем в летний период, когда сальные железы выделяют намного больше кожного сала вследствие высокой температуры воздуха.

Рецепт очищающей маски для лица от Кендалл Дженнер

Что вам понадобится?

Размятое авокадо.

Мед.

Овсяные крупы.

Чтобы приготовить очищающую маску в домашних условиях, смешайте все ингредиенты в равной пропорции. Овсяные хлопья рекомендуется перемолоть до получения однородной консистенции в виде муки.

Важно наносить маску на чистую кожу, избегайте области вокруг глаз и губ. Смесь оставьте на лице на 15 минут, а затем аккуратно умойтесь теплой водой.