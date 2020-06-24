Кожа, как у Кендалл Дженнер: рецепт очищающей маски для лица
Малоизвестный факт о модели Кендалл Дженер: она длительное время страдала от акне. Побороть проблему звезде помогли не только дорогие процедуры и кремы, но и использование домашних лайфхаков для ухода за кожей. Одним из таких является рецепт очищающей маски.
Кендалл Дженер опубликовала в своем профиле в инстаграме домашнее фото с интересной смесью на лице. Ее рецептом модель не поделилась, но секрет идеальной кожи американской знаменитости открыл дерматолог Гэвин Маклеод-Валентин, который уже давно работает с семьей Кардашян. Об этом сообщает Cosmopolitan.
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Звездный дерматолог после публикации Кедалл дал комментарий для издания Popsugar. Он поделился рецептом маски, которую можно приготовить в домашних условиях, и рассказал, какие у него есть полезные свойства. Для ее создания нужно использовать элементарные ингредиенты: авокадо, овсянку и мед.
Авокадо богато незаменимыми витаминами E, C и K, которые обладают антивозрастными свойствами, а также помогают "наращивать" эластин в коже. Еще авокадо содержит жирные кислоты, которые смягчают и увлажняют кожу,
– говорит Гэвин.
В частности, овсяные крупы способны очищать кожу, а мед прекрасно увлажняет и питает антибактериальными компонентами. Дерматолог семьи Кардашян также добавляет, что мед является натуральным антибактериальным средством, поэтому идеально подойдет для проблемной кожи, поможет ее вылечить и предотвратить появление акне.
Домашняя маска для лица от Кендалл Дженнер подойдет не только для борьбы с прыщами, но и будет полезной всем в летний период, когда сальные железы выделяют намного больше кожного сала вследствие высокой температуры воздуха.
Рецепт очищающей маски для лица от Кендалл Дженнер
Что вам понадобится?
- Размятое авокадо.
- Мед.
- Овсяные крупы.
Чтобы приготовить очищающую маску в домашних условиях, смешайте все ингредиенты в равной пропорции. Овсяные хлопья рекомендуется перемолоть до получения однородной консистенции в виде муки.
Важно наносить маску на чистую кожу, избегайте области вокруг глаз и губ. Смесь оставьте на лице на 15 минут, а затем аккуратно умойтесь теплой водой.