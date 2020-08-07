В 2020 идеи для создания новых бьюти-трендов могут давать даже дельфины. Раньше женщины просто хотели достичь эффекта сияющей кожи, но тенденция дельфиньей кожи – это что-то новое. Она предполагает идеальное сияние на лице.

Модные блоггеры и другие пользователи делятся снимками в Инстаграме, на которых их кожа ярко сияет. Vogue пишет, что dolphin skin – новое бьюти-безумие.

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Визажист Мэри Филлипс назвала эффект идеального сияния на коже дельфиньей кожей: "Dolhin skin заключается в том, чтобы создать образ, который имитирует лицо после купания в бассейне". Поскольку о коже дельфинов говорят, что она гладкая, поцелована солнцем и немного скользкая, то вам нужно также достичь такого результата на своем лице с помощью макияжа, если хотите оставаться в тренде.

Чтобы создать дельфинью кожу визажисты рекомендуют наносить хайлайтер на те участки лица, которые выступают: кончик и спинка носа, центр лба, "птичка" над губой, верхняя часть скул и подбородок. В частности, можно добавить прозрачного бальзама или блеска на яблочки щек, чтобы довершить образ.

Также стоит помнить, что перед работой над эффектом дельфиньей кожи, следует ее очистить и увлажнить. "Чтобы получить усиленный эффект сияния, попробуйте масло с переливными частицами, увлажняющее средство со светоотражающими перламутровыми элементами", - говорит Майрикс.

Dolphin skin является новейшим и необычным бьюти-трендом. В Инстаграме уже можно найти более 700 публикаций с таким тегом.