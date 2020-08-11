Megan Thee Stallion, известная как Меган Тэй, является известной американской реперкой. Недавно звезда объявила, что стала послом мирового косметического бренда Revlon. В рамках сотрудничества она создала оригинальный макияж и детские булочки из волос с акцентом на синем цвете, используя косметику Revlon.

Новость, что Меган стала послом, она рассказала на своей инстаграм-странице, опубликовав фотографии своего космического образа, а видео с его созданием доступно на официальной странице бренда Revlon. Макияж и прическу реперки можно воспроизвести самостоятельно.

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В пресс-релизе Меган Теи отметила: "Я всегда ставила планку высоко для себя во всем, что делаю, но будучи послом бренда в Revlon, это ощущается как новый уровень. Для меня бренд Revlon означает как красоту, так и женскую силу, и я с радостью помогаю новому поколению женщин определить, что это значит для них".

Основой прически певицы являются 2 булочки из волос, в которых переплетаются пряди синего, серебристого и черного цвета. Стильной небрежности шевелюре и эффекта 90-х добавляют две пряди, которые обрамляют лицо Меган. Дымчатый голубой градиент на глазах звезда создавала с помощью палетки Revlon ColorStay Looks Book Eye Shadow Palettes in Player.

Макияж глаз в синих оттенках Меган дополнила широкими матовыми черными стрелками и объемными и длинными ресницами. Губы знаменитость накрасила блеском от Revlon. Чтобы космический образ был совершенным, даже в ее маникюре присутствуют голубые оттенки. Реперка не забыла и о трендовом акценте на сияющую кожу и аккуратные брови.

Меган – большой талант, и мы знаем, что она только продолжит подниматься к новым высотам. Когда мы почти год назад впервые обратились к ней с предложением партнерства, наше внимание привлекли ее уверенность и огромные амбиции, она ничего не сдерживала. Она любит самовыражаться с помощью макияжа и является постоянным вдохновением для своих поклонников жить смело. Мы любуемся ее подлинностью и неапологичним духом, и мы с радостью приветствуем ее в семье Revlon,

– говорит Сильвия Галф, президент глобального бренда Revlon.

В результате макияж и прическа вышли в игривом ледяном стиле. Поэтому, кроме популярной исполнительницы песен, которые напевает весь мир, Меган Теи может быть искусным визажистом для себя.