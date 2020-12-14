Guerlain – один из старейших в мире домов парфюмерии, символом которого с 1853 года является пчела. Нынешнюю рождественскую линейку декоративной косметики для создания макияжа представители бренда решили посвятить именно пчелам.

Пчела является символом вдохновения для Guerlain с 1853 года, когда она появилась на флаконе Eau de Cologne Imperiale, пишет Vogue. Новая рождественская линейка косметики Guerlain Golden Bee также является символической для бренда.

Вам будет интересно: Возвращение эмо-макияжа: группа My Chemical Romance выпустит символическую линейку косметики

Рождественская линейка косметики Guerlain Golden Bee

Упаковка новых элементов декоративной косметики рождественской линейки от Guerlain выполнена в золотом и белом цветах. На каждой упаковке изображена пчела. В коллекцию вошли набор теней, пудра Terracotta, знаменитые "Метеориты" в шариках и лимитированные оттенки драгоценной помады Rouge G.

Тени представлены в 10 оттенках в ультратонком золотом кейсе. Пигменты разделены на секции: матовые, атласные и перламутровые. В новом лимитированном варианте также доступна пудра в шариках Meteorites Golden Bee. В составе рождественской линейки Guerlain Golden Bee есть популярная пудра-бронзер Terracotta. Завершающим акцентом являются помады Rouge G De Guerlain в нескольких оттенках и в новых "ювелирных" футлярах.