Кинокомпания, которая владеет правами на сериал "Убивая Еву", заключила соглашение, благодаря которому теперь по мотивам популярного драматического сериала, где рассказывается об истории наемного убийцы Вилланель, можно будет создавать различные вещи.

Первой продукцией, которую создадут, используя образы из сериала "Убивая Еву", будет косметика, сообщает Wonderzine.

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Права на сериал "Убивая Еву" принадлежат кинокомпании Sid Gentle Films и AMC Networks. Ее представители заключили соглашение с компанией International Marketing Group. Суть соглашения заключается в том, что теперь разные компании могут выпускать любые вещи по мотивам популярной ленты "Убивая Еву", если приобретут лицензию.

Известно, что на основе драматического сериала сначала создадут косметические продукты, на которые создателей вдохновили главные героини "Убивая Еву". Впоследствии эта инициатива может расшириться и перейти в фэшн-сегмент.

В соцсетях активно обсуждают будущую косметическую линию Killing Eve. Поклонники сериала предполагают, что с помощью коллекции макияжа будут обыграны противоположные характеры героинь. В частности, всех интересует, представят ли в линейке "ядовитые" духи, которые в одной из серий Вилланель использовала, чтобы совершить убийство.

Кроме того, что это один из самых популярных проектов на телевидении, он еще и один из самых стильных и продуманных. Дуальность и противоположность главных героинь можно использовать, как инструмент для рассказа о конкретном продукте,

– рассказывает вице-президент по вопросам лицензирования в IMG Шерикай Чаффи.

Добавим, что в октябре бельгийская марка Kamila Aubre запустила продажу аромата Villanelle, но с ограниченным количеством экземпляров. А теперь компания открыла предзаказ на лимитированную серию 15-миллилитровых флаконов Villanelle. Они выйдут накануне Рождества, и их будет только 70 экземпляров.