Каннабидиол еще обозначают аббревиатурой CBD. Вещество получают из конопли. В последнее время оно стало все чаще появляться в составе ингредиентов косметических продуктов. По словам представителей бьюти-брендов, каннабидиол является особенно полезным для кожи.

Исследования 2014 года показали, что каннабидиол помогает урегулировать выработку себума. А в прошлом году исследователи обнаружили пользу и безопасность CBD для терапии псориаза и атопического дерматита, пишет Wonderzine.

Вам будет интересно: Пилинг фруктовыми кислотами: принцип действия, можно ли повторить дома и противопоказания

Как работает каннабидиол в косметике

Евгений Глебова, врач-косметолог, технолог косметических средств, национальный тренер Perricone MD, рассказала, что из растения конопли можно получить более 100 различных каннабиноидов. Среди них CBD, который поддерживает естественную эндоканнабиноидную систему. Важно и то, что компонент не имеет психотропного эффекта.

Каннабидиол выполняет функцию мощного антиоксиданта для кожи, а также обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Ингредиент входит в состав различных средств уходовой косметики: от очищающих лосьонов до сывороток и кремов.

CBD isolate – изолят каннабидиола – это самая чистая форма CBD, которую можно получить из конопли. Что касается противопоказаний к использованию, то нельзя пользоваться косметикой с CBD только при наличии индивидуальной непереносимости. В других случаях каннабидиол хорошо работает в тандеме с витамином C, пептидами или ретиноидами.

Масло семян конопли и косметика, содержащая каннабидиол, являются абсолютно непохожими средствами. Несмотря на то, что оба компонента являются полезными, они удовлетворяют различные потребности. При покупке косметики с CBD не обращайте внимания на конопляные листья на этикетке, а ищите в составе именно cannabidiol.