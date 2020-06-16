Экодружественная косметика становится все более популярной: упаковки из переработанных отходов, многоразовые салфетки для снятия макияжа, декоративные косметические продукты, которые не тестируются на животных. Но экологически чистых духов еще не было. Поэтому первую в мире туалетную воду с соблюдением всех экологических требований изготовил бренд одежды Calvin Klein.

Экологическая туалетная вода Calvin Klein, официальное название которой CK Everyone, получила сертификат качества Инновационного института продуктов Cradle to Cradle. Об этом сообщает онлайн-издание для женщин Wonderzine. Упомянутый институт задает мировые стандарты для безопасных продуктов, которые должны изготавливать качественно и без отходов, вредных для окружающей среды.

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CK Everyone пахнет, как органическое апельсиновое масло, синий чай и отдает ноткой кедра. Состав туалетной воды содержит 77% натуральных ингредиентов, которые получили с помощью естественного и безвредного способа. Другие химические вещества прошли тщательную проверку на содержание токсичных компонентов. В результате их безопасность и соответствие требованиям стандартов сертификации доказано.

Аромат парфюма является еще одной его особенностью. Он – гендерно нейтральный. То есть идеально подойдет как для женщины, так и для мужчины. Можно купить даже один флакон на двоих.

Также флакон и упаковка для экологических духов создана из переработанных вторичных отходов и содержит 30% материалов, которые пригодны для повторной утилизации.

Coty – производитель косметики, которому принадлежит бренд Calvin Klein, отмечает, что их компания в дальнейшем будет производить средства, которые можно будет называть экологичными и рациональными в использовании. В частности, вице-президент департамента стратегии и развития и доктор института Cradle to Cradle Кристина Рааб добавила: "Получение сертификата качества материала Cradle to Cradle на туалетную воду CK Everyone – это еще один важный шаг косметической промышленности в направлении к всемирному использованию безопасных, безотходных и тех материалов, которые не несут вреда".