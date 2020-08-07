Алиша Киз-39-летняя американская певица, пятнадцатикратная обладательница премии Грэмми и автор автобиографического бестселлера "More Myself: a Journey". Теперь звезда решила попробовать свои силы в бьюти-индустрии. Уже в 2021 мир сможет увидеть результаты ее стараний.

Многие знаменитости считают необходимым иметь продукцию собственного бренда. Алиша Киз не исключение. Harper's Bazaar рассказал о ее планах вместе с E.l.f. Beauty запустить новый бренд косметики в стиле лайфстайл.

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Продукция будущего бренда Алиши Киз будет сосредоточена на ее собственном опыте ухода за кожей. Представители E.l.f. говорят, что они планируют выпускать косметику, которая будет заботиться о коже, над ее составом будут работать дерматологи, и она не будет тестироваться на животных. Певица неоднократно на своей странице в инстаграме делилась с подписчиками мыслями о желании работать с чем-то, связанным со сферой красоты и здоровья.

Пока информации о названии линейки и средствах, которые будут в ней представлены, нет. Сейчас известно, что звезда представит продукцию сразу в нескольких категориях. Алиша в течение 9 месяцев будет участвовать в креативном процессе. Презентация линейки состоится в 2021 году.

Также известно, что права на бренд будут принадлежать E.l.f. Beauty, а певица станет его акционером. Через изготовление и продажу косметических продуктов звезда хочет транслировать обществу ценности, которые важны для нее самой. "Она вкладывает во все важный месседж об инклюзивности, борьбе за права, здоровье, заботе о себе и о ежедневных ритуалах – сочетание всего этого станет основой нового косметического бренда", – делятся коллеги Алиши Киз.