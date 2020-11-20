Каждый образ принцессы Дианы был безупречным. Кроме идеальной модной прически той эпохи, голубые стрелки "королевы сердец" не теряют свою актуальность и сегодня. Королевский шарм своему макияжу можно придать именно благодаря таким фирменным стрелкам, если научиться правильно их воспроизводить.

Принцесса Уэльская до сих пор является образцом женской красоты. Ее макияж, прическу, наряды воспроизводят в популярных сериалах и фэшн-съемках. Чтобы почувствовать на себе образ этой леди, можно попробовать повторить ее знаменитые голубые стрелки, пишет tochka.net.

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Макияж принцессы Дианы

Голубые акценты в макияже были модными в 80-х. В 2020 они снова стали популярными благодаря современным трендсеттерам. Бьюти-блогеры вдохновляются примерами макияжа знаменитых личностей. Одной из них является принцесса Диана и ее фирменные голубые стрелки. Повторить ее макияж можно не только ради красивого, а еще и трендового вида.

В одном из интервью для Vogue, визажистка леди Ди Мэри Гринвелл рассказала о том, что принцесса очень любила эксперименты с мейк-апом. Заметно накрашенные тушью ресницы и выделение взгляда лайнером синего оттенка были фишками в макияже иконы красоты и стиля того времени.

Смотрите, как повторить королевский макияж принцессы Дианы: