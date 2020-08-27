Макияжи и прически Меган Марк вдохновляют многих женщин попробовать похожие на себе. Она всегда выглядит безупречно и уникально. Легкие и идеальные волны на волосах Меган являются ее фирменной прической. Чтобы у вас получилась такая укладка, стоит узнать о нескольких особенностях ее создания.

Жена принца Гарри умело сочетает в своем стиле легкую небрежность и демократичность. Даже на первый взгляд простая в исполнении, укладка Меган Маркл продумана до деталей. Harper's Bazaar рассказал, как создать королевские локоны. Вам будет интересно: Идеальный уход за волосами: 4 правила, которых придерживаются француженки Как повторить укладку Меган Маркл Прежде всего следует добавить, что идеальные локоны не выйдут на короткой длине волос . Чтобы получить желаемые волны, вам понадобятся пряди, которые можно минимум 2 раза обвести вокруг специальных термощипцов для укладки.

. Чтобы получить желаемые волны, вам понадобятся пряди, которые можно минимум 2 раза обвести вокруг специальных термощипцов для укладки. Важно правильно и регулярно ухаживать за волосами, чтобы они не были сухими. Также если ваши пряди немного вьющиеся и непослушные, то перед созданием королевской укладки сделайте их гладкими, а потом применяйте специальный прибор для накручивания волос. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle_official) 8 Лис 2019 р. о 12:54 PST После мытья головы воспользуйтесь пенкой для объема волос . Расчешите их и переходите к накручиванию.

. Расчешите их и переходите к накручиванию. Чтобы локоны выглядели гладкими и шелковыми, создавайте их только на свежевымытых волосах . Для лучшего эффекта можно нанести сухой шампунь на корни.

. Для лучшего эффекта можно нанести сухой шампунь на корни. Когда волосы будут накрученными с необходимыми объемом и текстурой, зафиксируйте результат специальным лаком. Он обеспечит устойчивость укладки и упругость локонов в течение всего дня.