Королевский hair-стиль: как повторить укладку Меган Маркл
Макияжи и прически Меган Марк вдохновляют многих женщин попробовать похожие на себе. Она всегда выглядит безупречно и уникально. Легкие и идеальные волны на волосах Меган являются ее фирменной прической. Чтобы у вас получилась такая укладка, стоит узнать о нескольких особенностях ее создания.
Жена принца Гарри умело сочетает в своем стиле легкую небрежность и демократичность. Даже на первый взгляд простая в исполнении, укладка Меган Маркл продумана до деталей. Harper's Bazaar рассказал, как создать королевские локоны.
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Как повторить укладку Меган Маркл
- Прежде всего следует добавить, что идеальные локоны не выйдут на короткой длине волос. Чтобы получить желаемые волны, вам понадобятся пряди, которые можно минимум 2 раза обвести вокруг специальных термощипцов для укладки.
- Важно правильно и регулярно ухаживать за волосами, чтобы они не были сухими. Также если ваши пряди немного вьющиеся и непослушные, то перед созданием королевской укладки сделайте их гладкими, а потом применяйте специальный прибор для накручивания волос.
- После мытья головы воспользуйтесь пенкой для объема волос. Расчешите их и переходите к накручиванию.
- Чтобы локоны выглядели гладкими и шелковыми, создавайте их только на свежевымытых волосах. Для лучшего эффекта можно нанести сухой шампунь на корни.
- Когда волосы будут накрученными с необходимыми объемом и текстурой, зафиксируйте результат специальным лаком. Он обеспечит устойчивость укладки и упругость локонов в течение всего дня.
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