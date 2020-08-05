У герцогини Кембриджской всегда изысканные образы, начиная от наряда и заканчивая прической. В частности, Кейт Миддлтон является поклонницей распущенных волос, элегантный вид которым придает плетение из нескольких локонов сзади, а когда она собирает все волосы в прическу, то также делает ее оригинальной.

Имидж Кейт Миддлтон является образцовым для каждой женщины, которая стремится быть элегантной. В инстаграме появилась публикация с фотографиями герцогини, которые помогут повторить королевскую прическу самостоятельно.

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В заметке собраны 10 идей для прически. 8 из них предполагают распущенные волосы и плетение, для которого нужно передние пряди зафиксировать на задней части головы. Королевские прически можно повторить самостоятельно, если хорошо присмотреться к фото и понять технику выполнения.

Однако большинство из вариантов для прически не требуют особых навыков плетения волос. Например, переплетенные жгутики, хвост из части волос на макушке или оригинально сложенные пряди с помощью специальных заколок. Чтобы поддерживать свой имидж, Кейт Миддлтон всегда накручивает легкие локоны.

Также стоит добавить, что эффектнее прически будут смотреться, если у вас хорошее состояние волос и они имеют естественный блеск. Для этого не нужно забывать о регулярном и правильном уходе за своей шевелюрой.