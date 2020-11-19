Комбинации оттенков лаков для маникюра, которые гармонично будут смотреться на ногтях
Если вы не поклонница яркого нейл-арта, но и однотонное покрытие считаете слишком банальным, то можно попробовать сочетать на ногтях одной руки несколько оттенков лаков. Но в таком маникюре важно, чтобы цвета покрытия ногтей гармонировали между собой.
Аккуратный маникюр украшает руки, а нейл-дизайн или даже однотонное покрытие ногтей помогают самовыразиться. Например, нежные оттенки придают вашему образу благородства и скромности, фиолетовый цвет привлекает внимание, сочетание золотого и зеленого демонстрирует праздничное настроение. Однако, независимо от вашей цели, нужно, чтобы маникюр состоял из гармоничных оттенков лаков. Grazia назвал удачные комбинации цветов покрытия для ногтей.
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Какие оттенки сочетать в одном маникюре
Нежные бежевый и пудровый для аккуратного вида рук
Смелый фиолетовый, но без сочетания матовых и глянцевых текстур
Классическое сочетание серого и розового лаков для ногтей
Контраст яркого синего и чистого белого
Праздничный микс зеленого с золотым
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