Когда закончились идеи: какой макияж можно сделать осенью
Не только губы в стиле "вамп" или макияж в винных оттенках можно делать этой осенью. Если вы хотите добавить ярких красок в свой осенний образ, то стоит попробовать мейкап, который раньше не представляли на себе. Необязательно абсолютно выходить из зоны комфорта, главное, чтобы вы объединили трендовые оттенки косметических продуктов и стильные техники создания макияжа.
Смелый цвет на губах, густые брови, "крылатые" стрелки разноцветными подводками – со всем этим можно экспериментировать в макияже для осени 2020. Byrdie подготовил подборку идей для макияжа, которые вам понадобятся, когда вы не будете знать, как накраситься.
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Идеи осеннего макияжа
Креативный разноцветный макияж глаз
Ягодные губы, сияющая кожа и острые стрелки, о которые будто можно порезаться
Свежая росистая кожа и блестящие губы: тренд на натуральность
Вариации кошачьего взгляда
Сочетание зеленых, медных и золотых оттенков в дымчатом макияже глаз
Изумрудное обрамление
Нежная подводка на глазах и матовые губы – идеальный осенний вариант
Фиолетового много не бывает и мягкий тон кожи
Монохромный макияж в теплых тонах и с розовым золотом на глазах
Чувственные и красные губы для осеннего вечера
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