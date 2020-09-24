Не только губы в стиле "вамп" или макияж в винных оттенках можно делать этой осенью. Если вы хотите добавить ярких красок в свой осенний образ, то стоит попробовать мейкап, который раньше не представляли на себе. Необязательно абсолютно выходить из зоны комфорта, главное, чтобы вы объединили трендовые оттенки косметических продуктов и стильные техники создания макияжа.