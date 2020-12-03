Идеальный маникюр является важной составляющей образа роскошной женщины. Английская супермодель, "ангел" Victoria's Secret, Рози Гантингтон-Уайтли выбрала свой дизайн маникюра, по которому поклонники уже идентифицируют звезду.

Французский маникюр, который был популярен в 90-е в виде длинных ногтей и толстой белой полоски на них, усовершенствовался до наших дней. Рози Хантингтон-Уайтли является одной из его поклонниц, сообщает Vogue.

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Любимый маникюр Рози Хантингтон-Уайтли

Не только английская супермодель, но и Белла Хадид также обожает усовершенствованный френч на своих ногтях и регулярно повторяют этот нейл-дизайн. Женщины придают большое значение маникюру. Ведь с его помощью они могут самовыражаться и подчеркивать особенности своего стиля. Модную разновидность французского маникюра, который является фаворитом Рози Гантингтон-Уайтли, можно воспроизвести самостоятельно в домашних условиях, если постоянно практиковаться.

Гарриет Вестмореленд является звездной мастерицей маникюра. Она говорит, что такой френч уже получил специальное название. Трендовый маникюр называют Baby French.

Baby French – это современный подход к традиционному французскому маникюру: белая полоска на кончике ногтя, нарисованная как можно тоньше, а к бокам ногтя легонько сужается,

– объясняет Гарриет.

Таким образом можно визуально вытянуть свою ногтевую пластину. Данный тип маникюра является удобным для ношения и универсальным, так как подходит к различным образам. Важно и то, что Baby French можно сделать на любой форме и длине ногтей. Однако Гарриет Вестмореленд отмечает, что лучше всего дизайн будет смотреться на коротких ногтях в форме мягкого квадрата.

Относительно основного покрытия эксперт рекомендует оттенки Creme Rose и Spun Out Of Dreams. А также экспериментирует и смешивает несколько базовых тонов лака для ногтей, чтобы получить идеальную основу. Если у вас есть любимый цвет лака, но он не прозрачный, то смешайте его с базовым покрытием.