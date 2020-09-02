Кимора Ли Симмонс - американская предпринимательница, модельер и телевизионная особа. Женщина начала тенденцию, которая стала одной из ключевых характеристик начала нулевых. Она создала бренд гламурной одежды Baby Phat, особенностью которого был акцент на сиянии. Через 20 лет знаменитость решила дополнить бренд косметической линейкой.

Вместе со своими дочерьми, мин и Аоки, Кимора Ли Симмонс запустила косметическую коллекцию Baby Phat Beauty. На создание такой косметики ее вдохновила эпоха 90-х и начала нулевых, пишет Allure.

Вам будет интересно: Позади 2 года разработки: Кейт Хадсон запускает пищевые примеси для сияющей кожи

Основой бьюти-коллекции является мерцание. Ведь все средства будут иметь именно сияющий эффект на коже. Таким образом Кимора Ли Симмонс вернула тренд 1999 на мерцание кожи в наши дни. Женщина отмечает, что хотела, чтобы ее косметика создавала чувственный и детский вид на коже каждой женщины.

Дебютным продуктом линейки косметики является набор Shimmer Dreams, который доступен в трех версиях: Ethereal, Opulence и Divine, и стоит 45 долларов. Каждый из наборов состоит из спрея для тела с осветительным эффектом, лосьона для тела и сияющего блеска для губ. Главным их отличием является аромат: Ethereal – это груша и янтарь, Opulence – цветочный с бергамотом и карамелью, а Divine – цитрусовая смесь с жасмином и ванилью. Также разными являются цвета блеска.

Кимора Ли Симмонс рассказала, что когда она запустила Baby Phat в 1999, то ей пришлось тяжело бороться за свое место в мире моды. Но ей это удалось, оставаясь верной своему вкусу и принципам, модельер воспитала целое поколение, которое учило любить их тело и чувствовать себя сексуальными.

Создание бренда дало мне возможность пересказать эту историю снова и снова новому поколению – поколению, которое я воспитала. Запуск линейки косметики дал мне ощущение, что это самый верный способ рассказать эту историю в современной интерпретации,

- говорит основательница Baby Phat Beauty.

Стоит добавить, что часть доходов от продажи продукции Baby Phat Beauty будет передана организации Fair Fight, которая занимается проведением выборов и образованием избирателей, основана Стейси Абрамс.