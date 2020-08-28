Голливудская 41-летняя актриса Кейт Хадсон создала бренд Inbloom. В него вошла продукция в виде пищевых примесей для здоровья и красоты. Знаменитость рассказала, что подтолкнуло ее к запуску такой линейки и о свойствах продуктов.

Звезда фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" Кейт Хадсон является не только талантливой актрисой, но и успешной предпринимательницей. Она активно выпускает одежду своего бренда Fabletics, сотрудничает с WW, а теперь расширила границы новой линейкой пищевых добавок, сообщает InStyle.

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Линейка пищевых добавок Inbloom включает в себя 5 растительных порошков или "оздоровительных баночек", как их называет основательница бренда. Среди их полезных свойств выделяют увеличение энергии, улучшение сна, стимулирование работоспособности мозга, укрепление иммунной системы и замедление старения благодаря содержанию трав, минералов, витаминов и адаптогенов в их составе, которые предотвращают вредное влияние стресса на организм.

Кейт Хадсон отмечает, что ее продукция предназначена для решения неприятностей с умом и телом. Она добавляет, что именно это нужно людям, которые борются с такими проблемами, как COVID-19, и много витаминов трудно получать из обычных продуктов или благодаря солнцу и свежему воздуху.

Актриса рассказала, что в интервью для различных изданий ее часто спрашивали, как ей удается оставаться красивой, каковы ее любимые бьюти-средства, как сделать так, чтобы кожа всегда имела свежий и сияющий вид. Ответ Кейт всегда был одинаковым: "Я знаю, что это скучно, но это все работа наизнанку". То есть, чтобы выглядеть привлекательной снаружи, нужно работать со своим организмом внутри.

Я всегда была убеждена, что красота и здоровье начинаются с того, как мы относимся к телу и чем его подпитываем,

– добавила Кейт Хадсон.

К запуску линейку пищевых примесей для здоровья и красивой кожи Кейт готовила 2 года. Она сотрудничала с диетологами, чтобы выбрать для состава продуктов необходимые травы и создать их на 100% растительной основе без содержания синтетики, глютена и сахара. Также важным фактором в подготовке продукции бренда Inbloom Кейт Хадсон определила доступность: "Учитывая то, что здоровый образ жизни остается в тренде, то многие экопродукты являются дорогостоящими. Я хотела сделать питание доступным и не слишком сложным".

Добавим, что Кейт Хадсон является не только соучредительницей бренда Inbloom, но и его амбассадором.