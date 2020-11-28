Некоторые убеждены, что касторовое масло – это лучший и надежный метод в лечении выпадения волос. Кроме того, это масло доступно и его можно приобрести в любой аптеке. На самом ли деле это так – читайте в нашем материале.

Касторовое масло получается из семян растения Ricinus communis. Его использовали в медицине еще в Древнем Египте. А вот о том, насколько полезно это масло для волос, рассказывает Flo.

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Что такое касторовое масло?

Касторовое масло используют во многих отраслях: от промышленности до косметики. В ней содержатся почти 90% рицинолевой кислоты.

Исследования показали, что масло имеет и раздражающие или эффекты. Если оно случайно попадет на поверхность глаза, то вызовет раздражение роговицы.

Также нет доказательств, что касторовое масло полезно для роста волос, но оно обладает противомикробными свойствами. Касторовое масло полезно в лечении вредных бактерий или грибков, которые размножаются на коже головы.



Касторовое масло не влияет на рост волос / Фото pexels

Как растут волосы

Волос проходит 4 фазы: анаген, катаген, телоген и экзоген.

Анаген – активная фаза, которая длится от 2 до 7 лет и регулирует длину волос. Во время этой фазы волосы растут примерно на 1 сантиметр каждые 28 дней.

– активная фаза, которая длится от 2 до 7 лет и регулирует длину волос. Во время этой фазы волосы растут примерно на 1 сантиметр каждые 28 дней. Катаген – переходный этап, который длится примерно 10 дней, примерно 3% всех волос находятся в этой фазе в любое время.

– переходный этап, который длится примерно 10 дней, примерно 3% всех волос находятся в этой фазе в любое время. Предпоследняя фаза – фаза покоя (телоген) , когда старые волосы отдыхают. Длится она до 3 месяцев.

, когда старые волосы отдыхают. Длится она до 3 месяцев. Экзоген – фаза новых волос, когда они вырастают настолько, что могут вытеснить старые. Во время этой фазы вы теряете примерно 50 – 150 волосинок с головы. Обычно это незаметно.

Помогает ли касторовое масло для роста волос

В интернете много информации о пользе касторового масла для роста волос, но нет никаких исследований, которые бы подтвердили это.

На рост волос влияют различные факторы, а вот нанесение различных ухаживающих масел может помочь увлажнить его, как природный кожный жир. Масло – это дополнительная защита стержней волос от солнечного света, вредных веществ, которые есть в краске или лаке для волос. Кроме того, улучшается и внешний вид: добавляется блеск и сияние.



Касторовое масло полезно в уходе за волосами в небольшом количестве / Фото pexels

Как использовать касторовое масло

Несколько капель масла вотрите в руки, а затем массирующими движениями нанесите его на кожу головы. Можно нанести несколько капель на середину и на кончики волос, чтобы защитить их от ломкости и улучшить текстуру.

Многие специалисты по уходу за волосами рекомендуют использовать касторовое масло не чаще чем 1 раз в неделю.