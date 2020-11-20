Американская популярная певица и предпринимательница Рианна в последнее время редко делится фотографиями в своем инстаграме и лишь иногда появляется на публике. Однако папарацци следят за ее деятельностью, поэтому им удалось недавно сфотографировали звезду, когда она выходила из ресторана в Санта-Монике. На снимке заметно, как Рианна кардинально сменила имидж, сделав прическу в стиле 80-х.

Рианна сменила имидж с помощью стрижки в стиле 80-х и челки, пишет Vogue. Теперь прическа звезды похожа на ту, которая была у Зигги Стюардса.

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Новая стрижка Рианны

Свои длинные темные и роскошные локоны Рианна заменила стрижкой "маллет", популярной в ХХ веке, которая в переводе с английского означает "кафель". Такая прическа у многих ассоциируется с эстетикой эпохи глэм-рока. В свое время на волосах ее попробовали Патти Смит, Джейн Фонд и Шер. Известные музыканты любили такую стрижку, потому что она имела эффектный вид со сцены во время движения, а также символизировала свободу, вызов и бунтарство.

Напомним, что в 2013 у Рианны уже была стрижку маллет. Спустя столько лет она снова решила выбрать коротко подстриженные волосы на макушке и длинные на затылке, а также небольшую челку.



Рианна в 2013 году / Фото Vogue

В 2020 такая стрижка вновь стала популярной, когда с ней начали экспериментировать известные звезды. Например: Майли Сайрус, Билли Айлиш, Финн Вулфард и другие.