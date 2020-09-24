Натуральный уход за волосами является действенным. Если вы хотите иметь красивую и здоровую шевелюру, то можно попробовать карамельную процедуру для волос. Ее делают в профессиональных салонах красоты, но можно попробовать повторить самостоятельно в домашних условиях и получить не худший эффект.

Единственным минусом полезной карамельной процедуры для смягчения и оздоровления волос является то, что после нее вам необходимо будет потратить немного больше времени на мытье головы, чем обычно, чтобы удалить все остатки сладкой смеси. Byrdie рассказал о пользе процедуры и том, как ее сделать.

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Преимущества карамельной процедуры для волос

Карамельный уход за волосами делают для того, чтобы сгладить волосяную кутикулу. В частности, люди, которые уже испытали процедуру, делятся своими впечатлениями в соцсетях. Они отмечают, что после нее волосы также становилось более мягким и увлажненным. Поскольку карамельная смесь не содержит химических ингредиентов, то ее можно безопасно использовать для любого типа волос.

В состав смеси входит мед, который является мощным натуральным увлажнителем, оливковое масло служит смягчающим ингредиентом благодаря своим свойствам, а банан богат белком, поэтому также необходим для здоровья волос. Карамельная маска также способствует появлению блеска на волосах и делает их послушными и более прямыми, если у вас они склонны к завитию.

Как сделать карамельную процедуру в домашних условиях

Что вам понадобится?

1/3 стакана оливкового масла;

1/3 стакана натурального меда;

1/4 стакана патоки (заменителя сахара);

2 баночки бананового детского питания;

1 столовая ложка кукурузного крахмала, смешанная с таким же количеством воды, чтобы растворить его,;

1 столовая ложка яблочного уксуса.

Возьмите небольшую емкость, мерный стакан и бутылку с аппликатором, чтобы обеспечить равномерное распределение смеси по волосам. Далее смешайте все ингредиенты в одном сосуде, добавьте туда крахмал и перемешивайте массу, пока не растворятся все комочки. Затем положите емкость со всеми компонентами на плиту и разогревайте на маленьком огне. Продолжайте перемешивать ингредиенты до того момента, пока смесь не закипит. Когда появятся первые признаки кипения, выключите огонь и дайте массе остыть.

Перелейте смесь в бутылку с аппликатором и медленно равномерно наносите ее на волосы. Оставьте маску на час, а затем тщательно смойте теплой водой с шампунем без сульфатов. Оздоровительную карамельную процедуру рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели. Однако стоит индивидуально определить пористость своих волос и установить частоту "сладкого лечения", которая будет необходима именно вам. Важно не преувеличивать с повторениями процедуры. Ведь, если вы перенаситите волосы белком, то получите обратный эффект: сухость и ломкость локонов.