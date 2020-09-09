Канадский певец Джастин Бибер может похвастаться целой коллекцией татуировок на своем теле. Они украшают торс, руки и ноги, а теперь еще и шею известного артиста. Новое стильное тату Джастину Биберу делал звездный тату-мастер, работающий с голливудскими знаменитостями. Результатом певец поделился в соцсети.

Коллекцию татуировок Джастина Бибера Allure называет впечатляющей. 7 сентября певец опубликовал фото на своей инстаграм-странице, на котором можно детально разглядеть его новое тату.

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Джастин Бибер поделился со своими 147 миллионами подписчиков в инстаграме оригинальным селфи с нижнего ракурса. Певец сфотографировал свое лицо так, чтобы была хорошо видна его новая татуировка на шее: вертикальная роза с правой стороны. На этом Джастин не остановился. Впоследствии он опубликовал видео с процессом создания татуировки и еще одно селфи с новым "украшением" на теле.

В описании к первому фото певец добавил: "Doctor Woo, спасибо тебе за это". Продолжением фразы стали эмодзи в виде алой розы и, сложенных с благодарностью, рук.

Тату-розу известному исполнителю делал популярный среди голливудских звезд, мастер Doctor Woo. Стиль его работы легко узнать. В списке его клиентов Ванесса Хадженс, которой профессионал нарисовал на теле тату-иглой ангела в начале этого года, Люси Хейл и ее лампочка на руке также заслуга Doctor Woo и несколько татуировок Майли Сайрус. Знаменитости распространяли снимки своих рисунков на теле и отмечали аккаунт своего мастера.