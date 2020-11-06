Удачно скорректировать круглую форму лица можно с помощью стрижки. Однако стоит помнить, что некоторые прически наоборот могут подчеркнуть недостатки внешности. Поэтому вам подойдут варианты стрижки, которые удлиняют лицо и делают его овал более скульптурным.