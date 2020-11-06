Какую стрижку сделать для круглого лица: 5 удачных вариантов
Удачно скорректировать круглую форму лица можно с помощью стрижки. Однако стоит помнить, что некоторые прически наоборот могут подчеркнуть недостатки внешности. Поэтому вам подойдут варианты стрижки, которые удлиняют лицо и делают его овал более скульптурным.
Достоинством женщин с круглым лицом является то, что обычно они выглядят моложе своего настоящего возраст. Но неправильная стрижка может испортить особенности вашей внешности. Cosmopolitan предложил 5 вариантов модных стрижек для обладательниц круглой формы лица.
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Стрижки для круглого лица
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