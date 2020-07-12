Летняя прическа для отдыха должна сочетать в себе несколько аспектов: простое исполнение, комфорт и красоту. Летом наиболее актуальным является тандем стиля и практичности. Поэтому следует выбирать именно такие варианты укладки на пляж.

Важно помнить также о том, что прическа должна гармонично смотреться с купальником. Также идеальный результат, когда после купания в море или бассейне на вечернюю прогулку вы можете пойти с той же укладкой. ТСН сделал подборку из 5 причесок для пляжа.

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Какую прическу сделать на пляж

Высокий пучок

Эту классическую прическу можно адаптировать к современным требованиям стиля, если выполнить ее с помощью другой техники или добавить модные аксессуары. Такая идея прически на пляж больше подойдет красавицам с длинными и волнистыми волосами.

Пучок на затылке

Одним из самых простых в исполнении является именно этот вариант. Вам необходимо лишь завязать хвостик и закрутить его, сформировав пучок. Например, Хейли Бибер также делает себе такую прическу, когда собирается отдыхать. В частности, она разделяет волосы на 2 части, чтобы было видно пробор, и тогда делает пучок.

Два пучка

Такая прическа является игривой и оригинальной. Именно летом можно отойти от своего официального образа и попробовать что-то новое. Вам понадобится 2 специальные резинки и шпильки. Начинайте с пробора, затем сделайте 2 хвостика из волос, закрутите их и закрепите резинками и заколками.

Платок

Этот стильный аксессуар не только украсит ваш пляжный образ, но и удачно зафиксирует волосы, чтобы они вам не мешали. Можно экспериментировать с платком. Попробуйте его просто завязать вокруг головы или закрепить им хвостик или жгут из волос.

Высокий хвост

Прическа "хвост" хоть и ни для кого не является новинкой, но всегда будет выглядеть стильно, если ее разнообразить. Попробуйте накрутить волосы или сделать гофре, а затем завяжите высокий хвост, отправляйтесь на пляж и ловите восхищенные взгляды окружающих.