Когда женщины снова начали выходить в офис после удаленной работы, они захотели делать красивый макияж и элегантно укладывать волосы. Добавить яркости в серые офисные будни можно своим безупречным внешним видом. Вам понадобится несколько оригинальных идей для прически на работу, которые просто и быстро воссоздать своими руками.

В основном элегантные прически только кажутся трудными в исполнении. Однако, если понять особенности их создания, то результат утренней hair-рутины принесет вам только удовольствие. Блогерша Тина Ли, которая специализируется на тематике фэшн и волос, показала на своем ютуб-канале, как можно сделать легкую и красивую прическу в офис в 3 вариациях.

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Какую прическу сделать в офис собственноручно

Стоит добавить, что каждая из причесок будет выглядеть эффектнее, если у вас ухоженные волосы. В частности, на увлажненных и послушных волосах будет удобнее выполнять плетения. Чтобы повторить 3 варианта причесок для офиса, которые демонстрирует блогерша в своем видео, вам понадобится лишь зеркало, заколки для волос и лак для фиксации.

Смотрите, какую прическу можно сделать в офис быстро и просто: