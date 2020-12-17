Чтобы иметь безупречный праздничный вид для празднования, необходимо дополнить образ роскошной новогодней прической. Сделать прическу на Новый год своими руками можно просто и быстро, если воспользоваться уже готовой идеей. Несколько полезных видеоуроков от hair-блогеров вы найдете в нашем материале.