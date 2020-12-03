Независимо от того где вы будете праздновать Новый год, нужно иметь безупречный вид в эту ночь, чтобы чувствовать себя уверенной. Новогодний образ не может быть совершенным без прически. Если вы планируете провести эту ночь в кругу родных или близких друзей, то вам понадобятся идеи для стильных причесок, которые можно сделать своими руками дома.