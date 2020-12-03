Какую прическу сделать на Новый год 2021 своими руками: 5 стильных идей
Независимо от того где вы будете праздновать Новый год, нужно иметь безупречный вид в эту ночь, чтобы чувствовать себя уверенной. Новогодний образ не может быть совершенным без прически. Если вы планируете провести эту ночь в кругу родных или близких друзей, то вам понадобятся идеи для стильных причесок, которые можно сделать своими руками дома.
Даже полный локдаун не должен помешать вам прекрасно провести магическую ночь Нового года. Cosmopolitan предложил прически, с помощью которых вы подчеркнете стиль своего образа.
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Прически на Новый год
Закручивайте пряди от лица конусной плойкой, чтобы создать легкие локоны
Глубокий раздел и низкий пучок, как у Селены Гомес
Стильный небрежный пучок для новогоднего ужина
Накрутите в хаотичном порядке, расчешите пальцами, будьте красивой
Эффектный высокий хвост, для которого нужно заранее выпрямить волосы
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