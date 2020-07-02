Особенностями модных причесок лета 2020 стали естественные волны на волосах и небрежно зачесанные пряди. Если хотите оставаться в тренде, то попробуйте воссоздать прически мировых знаменитостей.

В 2020 году все большую популярность набирает натуральный макияж, винтажная одежда и волнистые неуложенные волосы. Стилисты по прическам не рекомендуют делать каскадные стрижки в этом сезоне. Вместо этого экспериментируйте с челкой, локонами, неровными концами и небрежными линиями, чтобы максимально подчеркнуть свою индивидуальность. НВ собрал 12 вариантов модных причесок лета 2020 на примере звезд.

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Чубчик-шторка

Возьмите пример с Эммы Уотсон, которая удачно подчеркнула черты своего лица с помощью челки. Такая прическа подойдет любому типу волос и визуально придаст ему объема. Чтобы сделать эффект еще лучше, создайте легкие локоны.

Волнистое каре

Аккуратно уложенное до последнего волоса, каре больше не актуально. Теперь обладательницам каре вообще не нужно прилагать много усилий, чтобы оно выглядело привлекательным. Зато очаруйте всех легкими волнами, как Кайя Гербер.

Скошенные уголы

У многих натуральность ассоциируется с небрежностью. Прическа, в которой нет прямых углов, но основой служат скошенные линии, именно то, что нужно летом 2020 года, чтобы оставаться в тренде. Тейлор Свифт вдохновляет своим примером.

Афрокудри

Такая прическа не только модная, но и практичная. С ней волосы не так быстро загрязняется и остаются волнистыми в течение длительного времени. Много инстаграм-блогеров этим летом начали хвастаться перед своей аудиторией небрежными и актуальными маленькими кудрями. Американская актриса Зендея также является одной из сторонниц афрокудрей.

Кучерявый чубчик

Звезда фильма "Фантастическая четверка" Керри Вашингтон продемонстрировала, насколько невероятно выглядит модная челка на вьющихся волосах.

Большие волны

Поскольку мода 70-х возвращается, то стиль ретро вашему образу лучше всего придаст популярная прическа тех времен. Тяжелые большие волны – это та укладка, которая подойдет каждой женщине, независимо от типа ее лица. Приянка Чопра обожает, когда ее волосы выглядят так.

Длинные легкие волосы

Если у вас от природы волосы склонны к волнистости, то эта прическа будет идеальной для вас. Селена Гомес часто делает такую укладку: просто добавляет несколько локонов и превращает свой образ в приближенный к стилю бохо.

Минимальный беспорядок

Это отличное решение для повседневной жизни. Таким образом звезды позволяют своим волосам отдохнуть от различных приборов и продуктов для укладки. Легкий беспорядок – это прическа для любой длины волос. Алекса Чанг делает несколько волнистых локонов, не очень ровный пробор и создает эффект небрежности. Попробуйте и вы.

Длинный чубчик

Стрижки, которые напоминали лесенку, долгое время не выходили из моды. Однако недавно им на замену пришел длинный хохолок. С его помощью можно придать объем и стильной небрежности любой прическе. В то же время за длинной челкой легко ухаживать и удобно укладывать. Белла Хадид отделяет свой чубчик от общей длины волос и удачно обрамляет им лицо.

Неудачный боб

Много натуральности не бывает. Теперь обычной стрижке боб особую актуальность придает меньшая геометричность, неидеальные углы и небрежные переходы между длиной волос. Люси Хейл обожает такую легкую и объемную прическу.

Короткие локоны

Если хотите кардинальных изменений на лето 2020, то сделайте короткую стрижку и украсьте ее локонами. Пример можно взять с Кары Делевинь, ее короткой челки и baby-локонов от корней до концов.

Прическа 70-х

Мастхевом этим летом являются незаметные волны, как у красивой Марго Робби. Эта прическу актриса полюбила после съемок фильма "Однажды в Голливуде". Чтобы воссоздать гламурный винтажный образ звезды, достаточно легонько накрутить пряди волос, добавить объема у корней и на свое усмотрение украсить аксессуарами в соответствующем стиле.