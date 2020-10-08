Какую нужно иметь базовую косметику для ухода за кожей лица: советы Анны Саливанчук
Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук заботится о своей внешности и делится действенными бьюти-советами со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее 215 тысяч. Недавно звезда отметила, что необязательно покупать все косметические новинки, чтобы иметь здоровую и красивую кожу. Анна рассказала, какая базовая косметика необходима для каждой женщины.
В публикации на своей инстаграм-странице Анна Саливанчук поделилась советами из собственного опыта, какие косметические продукты для ухода за кожей лица должны быть в косметичке каждой женщины, а также способом для правильного выбора.
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Базовая косметика для ухода за кожей лица и как ее выбирать
- Средство для снятия макияжа. Актриса Анна Саливанчук рекомендует пользоваться гидрофильными маслами, специальным молочком, Ремувером, гелем или пенкой. Важно, чтобы средство подходило именно вашему типу кожи.
- Средство для умывания. Анна отмечает, что следует отличать этап демакияжа и умывания. Ведь они являются абсолютно разными и неотъемлемыми способами очищения кожи. Когда женщины путают их, то это приводит к ухудшению состояния кожи. Продукты, предназначенные для умывания кожи лица, убирают пленку, которую создало средство для снятия макияжа очищают лицо от ороговевших клеток кожи и грязи. Вы можете выбрать среди гелей, пенок, специального мыла или мелкодисперсной пудры, которую нужно смешивать с водой.
- Средство для тонизирования. Всегда после очищения кожи необходимо сбалансировать PH уровень. Для этого Анна Саливанчук рекомендует использовать лосьон, тоник или термальную воду. С помощью этих средств кожа тонизируется, а все остальные продукты для ухода, которые вы будете наносить после, будут лучше впитываться в эпидермис.
- Сыворотка для лица. Средство применяют, чтобы усилить действие крема для лица. Есть разные виды сывороток: увлажняющие, антивозрастные, противовоспалительные, осветляющие, восстановительные.
- Крем для кожи. Ни один уход не может обойтись без этого продукта. Крем должен быть частью дневной бьюти-рутины, который будет гарантировать хорошую основу под макияж, и ночной – для активной работы с кожей, когда вы отдыхаете.
- Крем под глаза. Для участка кожи вокруг глаз следует использовать специальный крем. Другие могут способствовать преждевременному появлению морщин и сухости.
- Пилинг и скраб. Такие процедуры для полной очистки следует проводить 1-2 раза в неделю. Они помогут удалить ороговевшие клетки кожи, выровнять рельеф и улучшить цвет лица.
- Маски для лица. "Среди базовой косметики должны быть маски для лица", – пишет Анна Саливанчук. Экспериментируйте с очищающими, увлажняющими, питательными, осветляющими и теми, которые предназначены для борьбы с недостатками на кожи, масками для лица.
В частности, Анна говорит, что свою кожу нужно любить, не жалеть на нее денег, и тогда она будет вам благодарна.