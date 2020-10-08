Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук заботится о своей внешности и делится действенными бьюти-советами со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее 215 тысяч. Недавно звезда отметила, что необязательно покупать все косметические новинки, чтобы иметь здоровую и красивую кожу. Анна рассказала, какая базовая косметика необходима для каждой женщины.

В публикации на своей инстаграм-странице Анна Саливанчук поделилась советами из собственного опыта, какие косметические продукты для ухода за кожей лица должны быть в косметичке каждой женщины, а также способом для правильного выбора.

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Базовая косметика для ухода за кожей лица и как ее выбирать

Средство для снятия макияжа. Актриса Анна Саливанчук рекомендует пользоваться гидрофильными маслами, специальным молочком, Ремувером, гелем или пенкой. Важно, чтобы средство подходило именно вашему типу кожи.

Актриса Анна Саливанчук рекомендует пользоваться гидрофильными маслами, специальным молочком, Ремувером, гелем или пенкой. Важно, чтобы средство подходило именно вашему типу кожи. Средство для умывания. Анна отмечает, что следует отличать этап демакияжа и умывания. Ведь они являются абсолютно разными и неотъемлемыми способами очищения кожи. Когда женщины путают их, то это приводит к ухудшению состояния кожи. Продукты, предназначенные для умывания кожи лица, убирают пленку, которую создало средство для снятия макияжа очищают лицо от ороговевших клеток кожи и грязи. Вы можете выбрать среди гелей, пенок, специального мыла или мелкодисперсной пудры, которую нужно смешивать с водой.

Средство для тонизирования. Всегда после очищения кожи необходимо сбалансировать PH уровень. Для этого Анна Саливанчук рекомендует использовать лосьон, тоник или термальную воду. С помощью этих средств кожа тонизируется, а все остальные продукты для ухода, которые вы будете наносить после, будут лучше впитываться в эпидермис.

Всегда после очищения кожи необходимо сбалансировать PH уровень. Для этого Анна Саливанчук рекомендует использовать лосьон, тоник или термальную воду. С помощью этих средств кожа тонизируется, а все остальные продукты для ухода, которые вы будете наносить после, будут лучше впитываться в эпидермис. Сыворотка для лица. Средство применяют, чтобы усилить действие крема для лица. Есть разные виды сывороток: увлажняющие, антивозрастные, противовоспалительные, осветляющие, восстановительные.

Средство применяют, чтобы усилить действие крема для лица. Есть разные виды сывороток: увлажняющие, антивозрастные, противовоспалительные, осветляющие, восстановительные. Крем для кожи. Ни один уход не может обойтись без этого продукта. Крем должен быть частью дневной бьюти-рутины, который будет гарантировать хорошую основу под макияж, и ночной – для активной работы с кожей, когда вы отдыхаете.

Ни один уход не может обойтись без этого продукта. Крем должен быть частью дневной бьюти-рутины, который будет гарантировать хорошую основу под макияж, и ночной – для активной работы с кожей, когда вы отдыхаете. Крем под глаза. Для участка кожи вокруг глаз следует использовать специальный крем. Другие могут способствовать преждевременному появлению морщин и сухости.

Пилинг и скраб. Такие процедуры для полной очистки следует проводить 1-2 раза в неделю. Они помогут удалить ороговевшие клетки кожи, выровнять рельеф и улучшить цвет лица.

Такие процедуры для полной очистки следует проводить 1-2 раза в неделю. Они помогут удалить ороговевшие клетки кожи, выровнять рельеф и улучшить цвет лица. Маски для лица. "Среди базовой косметики должны быть маски для лица", – пишет Анна Саливанчук. Экспериментируйте с очищающими, увлажняющими, питательными, осветляющими и теми, которые предназначены для борьбы с недостатками на кожи, масками для лица.

В частности, Анна говорит, что свою кожу нужно любить, не жалеть на нее денег, и тогда она будет вам благодарна.