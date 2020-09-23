Американская певица и лауреат двенадцати премий Грэмми Алиша Киз вместе с брендом косметики ELF запускают новую линейку продуктов для ухода за кожей лица и тела. Экологическая коллекция досмотровой косметики, которая не будет тестироваться на животных, будет называться Keys Soulcare.

В прошлом месяце Алиша Киз сделала неожиданное объявление о ее сотрудничестве с брендом ELF. Запуск линейки продуктов красоты ожидался в 2021 году. Но недавно звезда открыла название коллекции. Allure предполагает, что вероятный выход косметики в продаже стоит ожидать уже через несколько месяцев.

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На своей инстаграм-странице Алиша Киз опубликовала видео со своим участием, в котором анонсировала выход новой линейки косметических продуктов для ухода за кожей лица и тела.

Моя семья! Я хочу поделиться с вами чем-то особенным. Чем-то, что приблизит нас к нам самим, нашему сиянию, нашей уверенности и друг к другу. Место, где мы сможем вести разговоры о том, кто мы есть и кем хотим быть. Это называется Keys Soulcare,

– поделилась в описании к рекламному ролику Алиша Киз.

Она добавила, что ключи открывают двери. И предложила "открыть эти прекрасные двери и пройти сквозь них" всем вместе.

Согласно пресс-релизу, продукты нового бренда Keys Soulcare помогала разрабатывать сертифицированный дерматолог Рене Снайдер. Известно, что два средства для ухода за кожей станут частью первого этапа привычной бьюти-рутины. Певица рассказала, что в их состав будет входить шалфей и овсяная молочная свеча.

В частности, косметика Keys Soulcare будет состоять из экологических ингредиентов и не будет тестироваться на животных. Основательница бренда добавила, что она надеется таким образом изменить отношение людей к миру красоты, сделать свой вклад.