Перед созданием татуировки важно обращать внимание не только на выбор рисунка, но и на участок тела, на котором вы хотите его делать. Ведь также бывают трендовые места для татуировки. Одно из них вернулось из прошлого в 2020.

В 2020 снова модно делать татуировки на плече и ключице. Byrdie пишет, что этот участок тела идеален для создания как сложного и большого, так и аккуратного и маленького тату.

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Татуировку сделать на плече

Ключица, лопатка и плечевая кость – это места, на которых возможности дизайна неограниченны. На задней части плеча можно сделать большую татуировку, а на передней уместным будет минимальный арт. В частности, татуировка на плече подойдет поклонникам и поклонницам одежды без рукавов. Таким образом вы сможете продемонстрировать рисунок окружающим. Чтобы вы смогли определиться, нужна ли вам татуировка на плече и какая именно, взгляните на несколько примеров на фото.

Идеи для татуировки на плече / Фото Instagram