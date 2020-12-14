Уже в конце 2020 года из-за пандемии и других глобальных неприятностей люди поняли, что ухаживать за собой нужно по-другому. Помимо использования различных косметических средств и проведения косметологических процедур, стоит также обращать внимание на свое ментальное здоровье, налаживать гармонию с природой и самими собой. Поэтому в 2021 тренды в уходе за собой будут другими, чем обычно.

В 2021 году уход за собой должен помогать достичь, кроме безупречного внешнего вида, также хорошего самочувствия. Vogue выделил 8 велнес-трендов, которых мы будем придерживаться в следующем году. Читайте также: Зачем нужен скраб для кожи головы: рецепт для приготовления дома Тенденции в уходе за собой 2021 Здоровое питание. То, что мы едим, влияет на наше самочувствие и общую способность к функционированию. На период локдауна многие начали готовить дома, поэтому в 2021 следует продолжать следить за тем, чтобы ваш рацион включал иммуностимулирующие, противовоспалительные и богатые питательными веществами продукты. Старайтесь употреблять грибы, бобовые, пре- и пробиотики, веганское "мясо", ореховое молоко. Также концентрируйтесь на растительной пище, которая служит естественным источником белка. Можете даже создать собственную грядку на балконе, если живете в квартире. View this post on Instagram A post shared by Diana Olivares (@dianuca2662) Ментальное здоровье. Пандемия негативно отразилась на изменениях ментального характера людей. Согласно данным Global Wellness Institute, лица, которые ощущают нарушение ментального благополучия, чаще обращаются за неклинической помощью, чтобы устранить эти проблемы. Социальная изоляция, кризис, конфликты между людьми вредят душевному спокойствию. Поэтому в 2021 стоит направить свои ресурсы на восстановление ментального благополучия.

Пандемия негативно отразилась на изменениях ментального характера людей. Согласно данным Global Wellness Institute, лица, которые ощущают нарушение ментального благополучия, чаще обращаются за неклинической помощью, чтобы устранить эти проблемы. Социальная изоляция, кризис, конфликты между людьми вредят душевному спокойствию. Поэтому в 2021 стоит направить свои ресурсы на восстановление ментального благополучия. Укрепление иммунной системы. Еще одна тенденция в области оздоровления в 2021, по прогнозам Global Wellness Institute. Вероятно, для укрепления иммунитета будут использовать генетические тестирования, биохакинг, специальные процедуры и энергетическое восстановление. Так как состояние микрофлоры кишечника влияет не только на общее самочувствие организма и работу мозга, но и внешний вид человека.

Еще одна тенденция в области оздоровления в 2021, по прогнозам Global Wellness Institute. Вероятно, для укрепления иммунитета будут использовать генетические тестирования, биохакинг, специальные процедуры и энергетическое восстановление. Так как состояние микрофлоры кишечника влияет не только на общее самочувствие организма и работу мозга, но и внешний вид человека. Комфорт спасет. Тенденция касается одежды, которую мы будем носить в повседневной жизни. Чтобы выглядеть красиво и уверенно, вам должно быть уютно в своем наряде. Поэтому в 2021 продолжится мода на спортивные костюмы, пижамы, одежду для активного отдыха.

Тенденция касается одежды, которую мы будем носить в повседневной жизни. Чтобы выглядеть красиво и уверенно, вам должно быть уютно в своем наряде. Поэтому в 2021 продолжится мода на спортивные костюмы, пижамы, одежду для активного отдыха. Измерение пульса. Тренды ухода за собой 2021 будут включать ношение с собой устройств, которые измеряют пульс. По данным исследовательской компании IDtechEx, в период с 2014 по 2019 год продажи медицинских трекеров здоровья, предназначенных для ношения, удвоились, составив почти 70 миллиардов долларов. В течение 2020 года продажи устройств Samsung, измеряющих пульс, выросли на 30 процентов. Среди них смарт-часы, трекеры сна и активности, пластыри для кожи и прочее. В следующем году производители таких девайсов все больше будут совершенствовать их. View this post on Instagram A post shared by Yoga (@yoga) Экодружественная и устойчивая мода. Одежду будут производить максимально экологичной, чтобы она не ухудшала состояние кожи или волос человека. Соответственно вырастет и спрос на такую продукцию, потому что все хотят быть здоровыми не только для себя, но и сохранить планету.

Одежду будут производить максимально экологичной, чтобы она не ухудшала состояние кожи или волос человека. Соответственно вырастет и спрос на такую продукцию, потому что все хотят быть здоровыми не только для себя, но и сохранить планету. Wellness туризм. В следующем году будет развиваться отдых в санаториях и оздоровительных центрах. Также любые косметологические процедуры, которые будут входить в спектр услуг такого отдыха, будут проводиться с соблюдением всех "карантинных" требований: будут измерять температуру, потребуют ношения маски, наличия дезинфицирующих средств для рук и, возможно, паспорт вакцинации.

В следующем году будет развиваться отдых в санаториях и оздоровительных центрах. Также любые косметологические процедуры, которые будут входить в спектр услуг такого отдыха, будут проводиться с соблюдением всех "карантинных" требований: будут измерять температуру, потребуют ношения маски, наличия дезинфицирующих средств для рук и, возможно, паспорт вакцинации. Занятия спортом дома. Поскольку карантинные ограничения могут измениться в любой момент, то стоит учиться проводить домашние тренировки. Даже в домашних условиях можно достигать необходимой дневной нормы физической активности.