Менопауза у женщин официально начинается через год после последнего периода критических дней. Обычно это случается в 40-50 лет, когда женщины думают, что проблемы с кожей остались в прошлом, потому что подростковый возраст давно закончился. Однако во время менопаузы на коже вновь могут появляться высыпания, угри и пигментные пятна.

Доктор медицинских наук Диана Берсон говорит, что колебания гормонов во время менопаузы могут привести к определенным изменениям кожи, но это не означает, что от них невозможно будет избавиться. Правильный уход поможет вам вернуть здоровое состояние кожи. News Medical рассказали, как именно это сделать.

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Как ухаживать за кожей во время менопаузы

Увлажняйте сухую кожу. Менопауза действует на организм женщины так, что уровень эстрогена в нем снижается. Такое изменение провоцирует сухость и зуд кожи. Поэтому вам необходимо умывать лицо с помощью мягкого средства для умывания, после душа наносить увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или глицерином. Особенно тщательно следует ухаживать за участками кожи на челюсти и шее.

Менопауза действует на организм женщины так, что уровень эстрогена в нем снижается. Такое изменение провоцирует сухость и зуд кожи. Поэтому вам необходимо умывать лицо с помощью мягкого средства для умывания, после душа наносить увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или глицерином. Особенно тщательно следует ухаживать за участками кожи на челюсти и шее. Победите зуд. Для этого можете воспользоваться влажным компрессом. Вам нужно будет смочить полотенце или губку в прохладной воде и выжать их, пока не станут едва влажными. Положите компресс на то место, которое больше всего чешется. После этого увлажните соответствующий участок кожи кремом. Также в борьбе против зуда помогает коллоидная овсяная ванночка. Смешайте продукт с теплой водой и нанесите на кожу, поглаживая ее.



Как избежать проблем с кожей во время менопаузы / Фото Unsplsh

Лечение и профилактика прыщей. Во время менопаузы угри являются распространенным явлением, которое возникает вследствие нарушения гормонального баланса в организме женщины. В таком случае вам следует умывать лицо с использованием специального средства для умывания, которое не содержит в своем состав бензоил. Если вы замечаете, что уходовая косметика сушит кожу, то смените ее на более мягкую. Также для вашей кожи будет полезным лечение адапаленом, который предотвращает появление угрей. В частности, помните, что нельзя сдирать и выдавливать прыщи, потому что, вероятно, у вас останутся рубцы после этого. Старайтесь избегать продуктов, которые сушат кожу. К дерматологу следует обращаться тогда, когда домашнее лечение не дает желаемого результата.

Изменения кожи во время менопаузы / Фото Unsplash