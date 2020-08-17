46-летняя актриса и певица Виктория Бекхэм может похвастаться идеальным состоянием своей кожи и блеском волос. Звезда рассказала, что сохранять кожу гладкой, упругой и сияющей, а волосы здоровыми ей помогает не только правильный уход, но и определенный продукт, который стал неотъемлемой частью ее рациона питания.

Cosmopolitan пишет, что недавно многие иностранные ресурсы опубликовали материалы, в которых открыли бьюти-секрет Виктории Бекхэм. Знаменитость одинаково пристально относится как к выбору косметики и профессионального ухода, так и к диетам.

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Как иметь идеальную кожу и блестящие волосы

Продуктом питания, который помогает сохранять превосходное состояние кожи и волос, является лосось. Именно мясо этой рыбы насыщенно жирными кислотами омега-3 и омега-6. Если вы сделаете его составляющей вашей диеты, то ингредиент будет способствовать поддержке влаги в эпидермисе, предотвратит появление морщин и воспалительных процессов, будет бороться с пигментацией, помогать коже оставаться упругой.

В частности, регулярное употребление лосося будет положительно влиять на ваши волосы. Они становятся сильнее и будут иметь здоровый блеск.

К сожалению, цены на лосось высоки для среднестатистической женщины. Но можно заменить отдельными продуктами, которые обладают схожим полезным составом.

Чем заменить лосось

Льняное масло.

Семена льна.

Грецкие орехи.

Организм больше требует применения этих продуктов в период межсезонья, когда распространен авитаминоз. Вы увидите положительный эффект уже через месяц, если включите вышеупомянутые компоненты в свой рацион питания.