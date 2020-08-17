Какой продукт помогает Виктории Бекхэм иметь идеальную кожу и блестящие волосы
46-летняя актриса и певица Виктория Бекхэм может похвастаться идеальным состоянием своей кожи и блеском волос. Звезда рассказала, что сохранять кожу гладкой, упругой и сияющей, а волосы здоровыми ей помогает не только правильный уход, но и определенный продукт, который стал неотъемлемой частью ее рациона питания.
Cosmopolitan пишет, что недавно многие иностранные ресурсы опубликовали материалы, в которых открыли бьюти-секрет Виктории Бекхэм. Знаменитость одинаково пристально относится как к выбору косметики и профессионального ухода, так и к диетам.
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Как иметь идеальную кожу и блестящие волосы
Продуктом питания, который помогает сохранять превосходное состояние кожи и волос, является лосось. Именно мясо этой рыбы насыщенно жирными кислотами омега-3 и омега-6. Если вы сделаете его составляющей вашей диеты, то ингредиент будет способствовать поддержке влаги в эпидермисе, предотвратит появление морщин и воспалительных процессов, будет бороться с пигментацией, помогать коже оставаться упругой.
В частности, регулярное употребление лосося будет положительно влиять на ваши волосы. Они становятся сильнее и будут иметь здоровый блеск.
К сожалению, цены на лосось высоки для среднестатистической женщины. Но можно заменить отдельными продуктами, которые обладают схожим полезным составом.
Чем заменить лосось
- Льняное масло.
- Семена льна.
- Грецкие орехи.
Организм больше требует применения этих продуктов в период межсезонья, когда распространен авитаминоз. Вы увидите положительный эффект уже через месяц, если включите вышеупомянутые компоненты в свой рацион питания.