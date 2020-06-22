Сейчас самое время носить босоножки, которые ждали своего выхода целый год, и демонстрировать свои красивые ноги и ногти. Чтобы ваш летний образ был великолепен, не стоит забывать об одной из важных деталей – педикюр. Яркие и опрятные ногти на ногах замечательное дополнение в жаркие дни.

Выбирая педикюр, следует обратить внимание на модный оттенок этого сезона, форму ногтей, которая подойдет именно вашим пальцам, и мастера, к которому вы запишетесь на процедуру, или подготовить все необходимое, если решите накрасить ногти ног в домашних условиях. 24 канал собрал оригинальные идеи педикюра, которые можно воспроизвести летом 2020 года.

Читайте также: Nail-мастер Беллы Хадид назвала 5 необычных тенденций маникюра лета 2020

Лето – время для экспериментов. Можете начать с маленького, а именно: дизайна ногтей на ногах. Женщины привыкли демонстрировать креативность не только в маникюре или макияже лица. Оригинальный педикюр также является отличной возможностью для самовыражения. Лето 2020 предлагает вам попробовать классическую палитру цветов для ногтей на ногах. В моде красные, молочные, лиловые и розовые оттенки. В частности этот сезон характерен трендом на натуральность во всем. И педикюр не исключение. Если вы не поклонница пигментированного лака на ногтях, но не хотите отставать от последних тенденций, то просто сделайте чистку и укрепите ногти прозрачным покрытием.

Какой педикюр сделать летом 2020 / Фото Instagram