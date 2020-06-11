Поскольку натуральная красота остается в моде, то и делать кардинальные изменения в своей внешности этим летом не стоит. Кому посчастливилось быть брюнеткой, те красавицы могут попробовать покрасить свои волосы в модный летний оттенок.

Модницы со всего мира единогласно определили пепельно-шоколадный оттенок волос трендовым цветом лета 2020. Новое время пишет, что звездный стилист Холли Миллс подтверждает этот факт. И по ее мнению пепельный эффект и холодные темные оттенки не потеряют своей актуальности даже осенью.

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Вышеописанный трен в индустрии красоты волос очень удачен для брюнеток. Потому что, когда все блондинки меняли цвет волос на пепельный, то брюнетки оставались в стороне, потому что им пришлось бы портить свою шевелюру покраской в ​​слишком светлые оттенки. Благодаря настоящей тенденции темноволосые красавицы могут стать обладательницами модного цвета волос, не подвергая его риску.

Холли Миллс рекомендует, чтобы достичь наилучшего результата от окрашивания, нужно перед ним очистить темные волосы от всех остатков красных, оранжевых и желтых оттенков. "Если вы избавитесь от всех теплых оттенков на ваших волосах, включая красный, оранжевый и желтый, то сможете достичь максимально пепельного эффекта", – говорит эксперт.