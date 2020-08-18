Завершение последнего месяца лета – идеальное время для создания нового маникюра на осенний сезон. Осенний маникюр 2020 стоит делать в насыщенном цвете, а покрытие должно быть плотным. Прежде чем идти к своему нейл-мастеру, выберите тот вариант маникюра, который не только вам понравится, но и будет модным.

Glamour рассказал, что осенью в тренде будут насыщенные оттенки лака для ногтей и изящные рисунки. Перед созданием нового маникюра узнайте о последних nail-тенденциях.

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Модные варианты маникюра для осени 2020

Оригинальный френч

Французский маникюр в неклассическом исполнении остается лидером среди бьюти-трендов. Арт-френч дает возможность для различных экспериментов. Привычную белую полоску на кончике ногтя можно заменить нежным пастельным оттенком или ярким неоновым. В частности, стильно будет выглядеть арт-френч с животным принтом на полоске, которую необязательно делать округлой, а можно нарисовать волнистой.

Оттенок шоколада мокко

Для осеннего периода оттенки молочного шоколада, крепкого кофе или латте станут наиболее уместными. Они ассоциируются с уютом этого времени года. Чтобы разнообразить однотонное покрытие, попробуйте матовый маникюр или toffee nails.

Малахитовый

Модным решение будет сделать маникюр в изумрудном, темном малахитовом или ярком травяном цвете. Ведь все оттенки зеленого стали главным nail-трендом осени 2020.

Серый

Чтобы создать трендовый осенний маникюр, выбирайте для него светло-серый оттенок лака для ногтей, который максимально приближен к белому или наоборот – насыщенный графитовый. Однотонное покрытие можно удачно сочетать с изящными тонкими узорами. Такой вариант маникюра универсальный: он прекрасно будет смотреться как с вязаными свитерами, так и с вечерними платьями.

Темно-синий

Институт Pantone назвал этот оттенок "цветом ночного неба". Именно его считают главным трендом 2020 во всем. На ногтях его можно носить моно или комбинировать с дизайном белого цвета или золотыми блестками, которые будут выглядеть, как звезды на небе.