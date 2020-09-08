Одна из главных нейл-тенденций осени 2020 – покрытие ногтей оттенками изумрудного и малахитового лака. С цветами можно экспериментировать. Чтобы осенний маникюр был не только красивым, но и модным, стоит обратить внимание на популярные идеи для нейл-дизайна.

Изумрудный маникюр может стать удачным решением для тех, кому нравятся темные элегантные цвета, но на черный не решаются, пишет Glamour. В осеннем сезоне 2020 в моде все оттенки зеленого для нейл-арта.

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Модный осенний маникюр

Для осеннего маникюра выбирайте такие цвета: глубокий малахитовый, изумрудный, нефритовый. Также вы можете ориентироваться на оттенки камней в любимых украшениях, чтобы нейл-дизайн создавал гармоничный тандем с вашим образом. Одним из преимуществ этого трендового маникюра в зеленых оттенках является универсальность. Ведь он подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей любой формы.

В частности, изумрудный маникюр можно создавать однотонным глянцевым или матовым. Чтобы его воспроизвести вам необязательно обращаться к нейл-мастеру. Однотонное покрытие легко сделать самостоятельно в домашних условиях.

Поклонницы оригинальных вариантов маникюра могут попробовать мраморный дизайн на ногтях. С украшениями и стразами для ногтей эксперты не рекомендуют экспериментировать. Ведь в этом сезоне в тренде сдержанность и элегантность даже в маникюре.