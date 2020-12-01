Новогодний образ должен завершать тематический модный маникюр. В эту ночь можно позволить себе изменить привычное нюдове покрытие ногтей на что-то более яркое, экстравагантное и праздничное. Однако даже в этом случае стоит узнать о последних nail-трендах, чтобы не преувеличить со стразами, блестками и нейл-артом.

Vogue подготовил подборку самых красивых и вдохновляющих вариантов маникюра на Новый год от лучших нейл-мастеров мира.

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Маникюр на Новый год

Мастера маникюра удивляют новыми работами по применением nail-трендов 2021 года. Для празднования Нового года можно выбирать смелые цвета и интересный дизайн в маникюре. Старайтесь, чтобы покрытие и роспись на ногтях удачно дополняли ваш образ.

Какой маникюр сделать на Новый год / Фото Instagram