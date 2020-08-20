В Украине приближается важный праздник для государства и народа – День Независимости. Свой патриотизм можно демонстрировать даже тематическим образом. Для этого вам понадобится не только вышиванка, но и трендовый символический маникюр.

На День Независимости Украины в 2020 году недостаточно сделать простой патриотический маникюр в сине-желтом цвете. Теперь стоит также обращать внимание на модную форму ногтей, трендовый оттенок лака, дополнять дизайн на ногтях нейл-аксессуарами. 24 канал сделал такую подборку из трендовых праздничных вариантов для маникюра.

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Какой маникюр сделать на День Независимости Украины

Не стоит ограничиваться лишь вариациями маникюра в цветах государственного флага. В День Независимости Украины на ногтях также уместно будет смотреться интерпретация вышитого орнамента или изображения народных символов страны. В 2020 обладательницам коротких ногтей можно не пользоваться услугами наращивания, а выбрать тот нейл-арт, который удачно будет смотреться на любой длине.

В частности, если у вас не хватает времени, чтобы записаться на маникюр к нейл-мастеру, то попробуйте самостоятельно воссоздать патриотическую классику – накрасьте ногти синим и желтым лаком. Дизайн можно дополнить простым минималистичным узором.

Идеи для маникюра на День независимости / Фото Instagram