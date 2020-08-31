Церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020 отличалась грандиозностью и состоялась в 5 различных точках Нью-Йорке. Звезды поражали не только эпатажными нарядами и макияжем, но и оригинальными тематическими идеями для маникюра.

Allure называет MTV Video Music Awards 2020 "ночью сказочной красоты". Ведь образы популярных артистов вдохновляют на создание смелого макияжа, замечательных причесок и инновационного маникюра.

К теме: MTV Video Music Awards 2020: триумф The Weeknd и другие победы артистов

Эпатажные нейл-дизайны звезд с премии MTV Video Music Awards 2020

На нынешней главной церемонии награждения музыкальной премии ногтевое искусство вышло на новый уровень. Звезды продемонстрировали различные варианты маникюра. Среди них, снова модный, французский маникюр, использование страз и новых техник покрытие ногтей лаком. В частности, некоторые дизайны могут стать главными нейл-трендами осени 2020.

Doja Cat

Рэперша выбрала бордовый цвет лака для ногтей с эффектом металлик, который подходил к ее наряду. Форма ногтей у звезды была трендовой – "балерина". А на ногте среднего пальца у Doja Cat скопления драгоценных камней и страз. Именно это стало главным акцентом маникюра.



Маникюр Doja Cat / Фото Getty Images

Биби Рекса

Свой образ артистка подчеркнула необычным вариантом французского маникюра. На длинных наращенных ногтях ее нейл-мастер сделал металлическое голубое покрытие. Эксперты называют такое решение "футуристическим взглядом на классику".



Маникюр Биби Рексы / Фото Getty Images

Кеке Палмер

Знаменитость была ведущей вечера. Маникюр звезды можно было рассмотреть подробно, когда она держала обе руки на микрофоне. Нейл-арт был выполненным во французском стиле: белые "шторы" на каждом ногте, украшенные блестящими стразами.



Маникюр Кеке Палмер / Фото Getty Images

Ариана Гранде

Выступление Арианы Гранде и Леди Гаги было в фиолетовых оттенках. Гранде выбрала для себя миндалевидную форму ногтей и молочное однотонное покрытие, которое подходило к фиолетовым теням на ее веках.



Маникюр Арианы Гранде / Фото Getty Images

Леди Гага

Эпатажная певица покорила публику не только оригинальным дизайном своих масок индивидуальной защиты, но и универсальным маникюром в стиле омбре бирюзового и розового цвета на концах ногтей. Он был удачным решением для всех образов, которые меняла Леди Гага на церемонии.



Маникюр Леди Гаги / Фото Getty Images