Какой маникюр делают в Японии: главные nail-тренды страны восходящего солнца
Япония славится не только своей особой культурой, но и профессионализмом нейл-мастеров, которые отдают предпочтение созданию оригинального и небанального маникюра. Японский дизайн ногтей отличается своей уникальностью и индивидуальным подходом к каждому рисунку.
Нейл-мастера из Японии научились на небольшой ногтевой пластине создавать мини-картины в стиле импрессионизма. Elle выделил интересные трендов дизайна ногтей в стране Восходящего Солнца.
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Какой маникюр делают в Японии
Особенностью японского маникюра является точное воспроизведение желаемой картинки с эффектом реальности, которую украшают стразами или выполняют трехмерными. Также стоит добавить, что тенденции нейл-дизайна в Японии быстро меняются, но пока есть 5 трендовых стилей, которые пользуются популярностью у японок.
3D
Стразы и жемчуг
Аппликации
Минералы и муранское стекло
Омбре