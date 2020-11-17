Какой макияж мужчины считают сексуальным: 7 признаков
Мужчины являются настоящими ценителями красоты. Женщинам может казаться, что их вторая половинка ничего не понимает в бьюти-сфере, но обычно это не так. Представители мужского пола рассказали, какой макияж на девушке они считают привлекательным, и назвали главные признаки сексуальности, которые можно создать с помощью косметики.
Иногда взгляды мужчин на красоту могут удивлять. Они поделились с Cosmopolitan признаками сексуального макияжа на лице женщин.
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Признаки привлекательного макияжа по мнению мужчин
- Блеск на коже. Мужчины говорят, что матовая кожа на лице женщины ассоциируется у них с большим количеством тонального крема, что не является естественным. Эффект сияния на коже им кажется более сексуальным.
- Стрелки на веках. "С помощью стрелок девушки делают глаза больше, мне это кажется очень привлекательным: глаза сразу притягивают мужские взгляды", – объясняет 27-летний Станислав. Он считает, что выразительный взгляд у женщины свидетельствует о ее смелости и уверенности в себе, поэтому с ней хочется познакомиться.
Какой макияж привлекает мужчин / Фото Instagram / @ignatmakeup
- Естественные брови. Слишком контрастные брови не нравятся мужчинам. Они говорят, что брови должны иметь натуральный ухоженный вид. Поэтому стоит регулярно делать коррекцию.
- Губные помады в ягодных оттенках. Бледные губы мужчинам, по их словам, не нравятся, но и кроваво-красные также отпугивают. 32-летний Игорь рассказывает, что нет ничего лучше, чем словно следы от съеденных ягод на губах женщины.
- Незаметная тушь. Представителям мужского пола нравятся длинные ресницы у девушек, но чрезмерные количество туши придает взгляду искусственность. Ресницы стоит красить тушью так, чтобы ее не было заметно. Толстые и склеенные пучки ресниц на глазах – это не то, что привлекает мужское внимание.
Мужчины назвали признаки сексуального макияжа / Фото Instagram / @yana_leventseva
- Легкий румянец. "Щечки как с мороза" – вот что мужчины считают сексуальным. Ведь бледные щеки сигнализируют о возможной болезненности.
- Блеск на губах без эффекта влажности. Мужчинам не очень нравится, когда у женщин липкие губы. Они рекомендуют глянцевый блеск для губ заменить матовым. "Мне нравится, когда губы у девушки подрисованы, но ненавязчиво, и немножко блестят", – добавляет 35-летний Александр.
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