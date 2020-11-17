Мужчины являются настоящими ценителями красоты. Женщинам может казаться, что их вторая половинка ничего не понимает в бьюти-сфере, но обычно это не так. Представители мужского пола рассказали, какой макияж на девушке они считают привлекательным, и назвали главные признаки сексуальности, которые можно создать с помощью косметики.

Иногда взгляды мужчин на красоту могут удивлять. Они поделились с Cosmopolitan признаками сексуального макияжа на лице женщин.

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Признаки привлекательного макияжа по мнению мужчин

Блеск на коже. Мужчины говорят, что матовая кожа на лице женщины ассоциируется у них с большим количеством тонального крема, что не является естественным. Эффект сияния на коже им кажется более сексуальным.

Мужчины говорят, что матовая кожа на лице женщины ассоциируется у них с большим количеством тонального крема, что не является естественным. Эффект сияния на коже им кажется более сексуальным. Стрелки на веках. "С помощью стрелок девушки делают глаза больше, мне это кажется очень привлекательным: глаза сразу притягивают мужские взгляды", – объясняет 27-летний Станислав. Он считает, что выразительный взгляд у женщины свидетельствует о ее смелости и уверенности в себе, поэтому с ней хочется познакомиться.



Какой макияж привлекает мужчин / Фото Instagram / @ignatmakeup

Естественные брови. Слишком контрастные брови не нравятся мужчинам. Они говорят, что брови должны иметь натуральный ухоженный вид. Поэтому стоит регулярно делать коррекцию.

Слишком контрастные брови не нравятся мужчинам. Они говорят, что брови должны иметь натуральный ухоженный вид. Поэтому стоит регулярно делать коррекцию. Губные помады в ягодных оттенках. Бледные губы мужчинам, по их словам, не нравятся, но и кроваво-красные также отпугивают. 32-летний Игорь рассказывает, что нет ничего лучше, чем словно следы от съеденных ягод на губах женщины.

Бледные губы мужчинам, по их словам, не нравятся, но и кроваво-красные также отпугивают. 32-летний Игорь рассказывает, что нет ничего лучше, чем словно следы от съеденных ягод на губах женщины. Незаметная тушь. Представителям мужского пола нравятся длинные ресницы у девушек, но чрезмерные количество туши придает взгляду искусственность. Ресницы стоит красить тушью так, чтобы ее не было заметно. Толстые и склеенные пучки ресниц на глазах – это не то, что привлекает мужское внимание.



Мужчины назвали признаки сексуального макияжа / Фото Instagram / @yana_leventseva